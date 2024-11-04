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الرياضة

العين يتدرب في الرياض لمواجهة النصر

العين يتدرب في الرياض لمواجهة النصر
4 نوفمبر 2024 16:21

الرياض (الاتحاد)
برئاسة محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وصلت ظهر اليوم، بعثة فريق العين إلى العاصمة السعودية الرياض، على متن طائرة خاصة، وذلك لمواجهة النصر السعودي، في المباراة المرتقبة والمقررة غداً الثلاثاء على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، حيث يؤدي الفريق تدريبه الأخير للمباراة الليلة في الرياض.
وكان في استقبال البعثة لحظة وصولها الطيران الخاص، عبدالله الحميري، قنصل سفارة دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية ومحمد الظاهري، سكرتير ثاني السفارة ووفد من إدارة نادي النصر السعودي الشقيق.
ووقع اختيار الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين على 25 لاعباً لخوض المباراة المرتقبة، هم، «خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، حسن ساني، كوامي أتون، فابيو كاردوسو، خالد الهاشمي، ميشيل، بندر الأحبابي، خالد بطي، إيريك جورجنيس، فليبي سالموني، بارك يونج-وو، يحيى نادر، عبدالكريم تراوري، محمد عباس، أحمد برمان، جينو إنفانتينو، ماتياس بلاسيوس، ماتيو سنابريا، خالد البلوشي، محمد عوض الله، ماتياس سيجوفيا، أليخاندرو كاكو، سفيان رحيمي ولابا كودجو».

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