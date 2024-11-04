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الرياضة

الإمارات تشارك في اجتماعات «دولي الشراع»

الإمارات تشارك في اجتماعات «دولي الشراع»
4 نوفمبر 2024 17:30

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك اتحاد الشراع والتجديف الحديث في المؤتمر العام واجتماعات اللجان والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشراع، والتي انطلقت في سنغافورة وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بحضور أكثر من 400 شخصية يمثلون الاتحادات الوطنية حول العالم سيناقشون الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لرياضة الشراع الحديث.
ويمثل الاتحاد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، الذي سيحضر اجتماعات العديد من اللجان الخاصة بالتطوير والتدريب والمسابقات للتعرف على خططها العامة لتطوير الرياضة وإمكانية استفادة الاتحاد منها.
ومن المنتظر أن يحضر العبيدلي الاجتماع العام للجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والذي يتضمن الكثير من الموضوعات، ومن بينها انتخاب مجلس الإدارة الجديد، واستكمال عضويته وتحديد الرئيس في الدورة الأولمبية 2025-2028 فضلاً عن الاجتماع الخاص للاتحاد الآسيوي للشراع، الذي سيعقد على هامش الحدث لتنسيق المواقف وتحديد الأولويات والخطط.
ويقام على هامش الاجتماعات، الحفل السنوي لاختيار نجوم الموسم في 2024، والذي شهد العديد من الأحداث البارزة من بينها دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وبطولة العالم للشباب في إيطاليا وكأس أميركا 37 وسيتم الإعلان وتتويج الأفضل ومنح جوائز رولكس العالمية لبحار العام، وجوائز التميز في الإبحار والاستدامة وفريق العام إلى جانب جائزة بحار العالم الشاب التي تمنح للمرة الاولى وجائزة تكنولوجيا الإبحار العالمية.

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