«غرفة» ريال مدريد تنقلب على مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يعد النجم الفرنسي كيليان مبابي القادم من باريس سان جيرمان، يحظى بالإجماع داخل «غرفة ملابس» ريال مدريد، بل وصل الأمر إلى حد أن هاجمه بعض زملائه فيما بينهم صراحة، وخاصة بعد أدائه الباهت خلال «كلاسيكوالأرض» أمام برشلونة، والذي انتهى 0-4 لمصلحة البارسا في «سانتياجو برنابيو»، حيث أضاع مبابي أكثرمن فرصة للتسجيل في الشوط الأول كانت أي منها كفيلة بتغيير سير المباراة، كما وقع في «مصيدة التسلل» 8 مرات من 12 حالة تسلل تم احتسابها ضد لاعبي الريال.

ولا يخفى على أحد أن مبابي يمر بفترة سيئة جداً في بداياته مع «الميرينجي»، بعد أن تعرض لانتقادات لاذعة في فرنسا لغيابه عن منتخب بلاده خلال فترة التوقف لمباريات «الأجندة الدولية» في أكتوبرالماضي، حتى وإن كان ذلك موافقة ديديه ديشامب المدير الفني، كما تزايدت الانتقادات ضده بعد سفره إلى العاصمة السويدية ستوكهولم في رحلة 48 ساعة، تعرض خلالها لاتهامات «مخلة بالشرف».

وذكرت صحيفة «ريليفو» أنه إذا كان مبابي سجل مع الريال هذا الموسم 8 أهداف وصنع هدفين في 14 مباراة، إلا إن ذلك لا يكفي، ويجعله بعيداً جداً عما حققه مع سان جيرمان ومنتخب بلاده خلال السنوات السابقة.

وقالت الصحيفة إن مبابي لم يجر إلا 8 كيلومترات فقط خلال مباراة برشلونة، ما دفع بعض زملائه داخل «غرفة الملابس» إلى إبداء استيائهم لعدم مشاركته في الواجبات الدفاعية، واكتفائه بانتظار الكرة إلى أن تصل إليه في المقدمة من دون أن يفكر ولو مرة واحدة في العودة لمساعدة زملائه في الدفاع.

وأضافت الصحيفة أن سلوك مبابي على هذا النحو، لم يعجب زملاءه، أو الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الذي بات يساوره القلق الشديد، مشيراً إلى أنه سوف يعيد النظر في توظيف بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، بحيث يعود لمساندة الدفاع.

وأشارت الصحيفة إلى إن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي يقدم أسوأ موسم له مع الريال حتى الآن ولم يسجل أي هدف على عكس وضعه في الموسم الماضي، يُعتبر أحد اللاعبين الذين لم يسعدوا كثيراً بوصول النجم الفرنسي.