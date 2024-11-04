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الرياضة

23 لعبة في النسخة الرابعة لدورة كلباء الشاطئية

23 لعبة في النسخة الرابعة لدورة كلباء الشاطئية
4 نوفمبر 2024 18:00

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية تفاصيل النسخة الرابعة، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر الجاري على شاطئ مدينة كلباء، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتتضمن في نسختها الجديدة 7 باقات رياضية تشمل 23 لعبة مستهدفاً مشاركة 4000 لاعب ولاعبة.
تم الكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة للدورة في مؤتمر صحفي موسع عقد بحدائق كلباء المعلقة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة، والمستشار الدكتور عمر بن حنيفة نائب رئيس الدورة وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، عبدالله سلطان، المهندس عادل صالح الحمادي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة ومدير مكتب الإشراف العام، وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي إدارات الاتحادات والأندية المشاركة ووسائل الإعلام.
وأكد عيسى هلال الحزامي على أهمية الدورة وخصوصيتها بين أنشطة المجلس، وكيف أنها تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن تكون للرياضة رسالة مجتمعية وثقافية تنطلق بها إلى آفاق ترويجية ودعائية للإمارة، وشكر اللجنة المنظمة وكل الهيئات والمؤسسات والاتحادات والأندية على تعاونها.

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