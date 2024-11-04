9000 لاعب من 137 دولة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الفعالية الأبرز والأضخم والأكثر ترقباً على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية. ونجحت نسخة هذا العام في استقطاب أعداد قياسية وغير مسبوقة من اللاعبين تجاوزت 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال مؤتمر صحفي موسع بحضور سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات «جاكوار لاند روڤر» في «بريمير موتورز»، وفتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، ومنى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في «الطاير للسيارات». وسلط المؤتمر الضوء على أبرز المستجدات التي تشهدها النسخة السادسة عشرة من البطولة.

وبهذه المناسبة، تقدم عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، وقال: «نرحب بكل الضيوف من لاعبين وجماهير في بلدهم الثاني، ونعلن استمرار البطولة في تحقيق الأرقام القياسية، مع مشاركة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة حول العالم. وستجمع البطولة أقوى الأبطال والنجوم في العالم لاستعراض مهاراتهم، وتحسين تصنيفهم الدولي، لترسخ أبوظبي مجدداً مكانتها عاصمة عالمية للعبة، وأكبر منصة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال على مستوى العالم».

وأضاف: «نتوجه بالشكر إلى كل الشركاء والرعاة على دورهم الكبير في دعم مسيرة الاتحاد لمواصلة التطور والوصول إلى الريادة العالمية. ونحن نحتفل بنسخة جديدة من هذا الحدث الاستثنائي العالمي لرياضة الجوجيتسو، نتمنى أن تستمر البطولة في إلهام الأجيال القادمة للبحث عن التميز، والتمسك بالقيم الرياضية النبيلة».

ومن جهته، تحدث سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن الأهمية الثقافية للبطولة، قائلاً: «حريصون على نمو هذه البطولة ومكانتها وأهميتها في مجتمع الجوجيتسو العالمي. فمنذ انطلاق البطولة، ازدهرت رياضة الجوجيتسو في الدولة والعالم، وبجهود مستمرة من اتحاد الإمارات، أصبحت أبوظبي مركزاً رياضياً عالمياً لها. إن تفاني أبوظبي في تنمية الشباب واضح من خلال دمج رياضة الجوجيتسو في أكثر من 260 مدرسة، حيث يتعلم أكثر من 145.000 طالب قيم الانضباط والاحترام والثقة بالنفس. ونتطلع إلى الترحيب بالرياضيين والمشجعين من أكثر من 137 دولة حول العالم. ويحتفي هذا التجمع بالوحدة والروح الرياضية التي تلهمها رياضة الجوجيتسو».

وأشار عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إلى الدور المحوري الذي تلعبه البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة على خريطة الرياضة العالمية، وقال: «تعكس بطولة أبوظبي المكانة العالمية التي تحظى بها أبوظبي عاصمة لهذه الرياضة الاستثنائية التي استطاعت أن ترسخ حضورها بدعم من القيادة الرشيدة. لا بد أن نثمن بهذه المناسبة الجهود التي يبذلها الاتحاد في سبيل إبراز اسم الإمارات وحضورها بالصورة المشرفة التي تليق بها، وتنمية القدرات الواعدة التي يتميز بها شباب الوطن لتأكيد مستوى الاحتراف الذي يتمتعون به مقارنة بالرياضيين العالميين المشاركين من مختلف أنحاء العالم. نخن واثقون بإضافة هذه البطولة إلى سجل إنجازات تنظيم البطولات العالمية في أبوظبي، ومستعدون في مجلس أبوظبي الرياضي لتقديم كل أنواع الدعم للوصول إلى الهدف المنشود».

وقال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: «لا شك في أنها مسيرة طويلة حافلة مرت بها هذه البطولة، عاصرنا مراحلها ومسارها وتألقها منذ عام 2009 وحتى الآن، وأستطيع أن أقول إن هذه البطولة تحديداً يمكن اعتبارها تاريخاً للتطور والانطلاق والتوسع والانتشار الذي تحقق لهذه اللعبة النبيلة. سنواصل تغطيتنا الواسعة في أبوظبي الرياضية كما تعودنا، مع إضافات وتطوير فبالإضافة إلى النقل المباشر للنزالات بمختلف فئاتها وأيامها، سيكون هناك فريق يقوم على إعداد رسالة تلفزيونية يومية تستعرض أبرز أحداث البطولة، حتى يكون المشاهد على اطلاع دائم بالنتائج والنزالات واللحظات الحاسمة، بالإضافة إلى تناول وعرض كواليس البطولة».

وفي إطار حديثه عن الشراكة طويلة الأمد مع بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، قال سائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات في بريمير موتورز: «إنه لشرف وامتياز كبير لنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي المرموق الذي يعزز الروح الرياضية والقيم النبيلة في المجتمع الإماراتي. تشكل المواهب والكفاءات المحليّة والعالمية المشاركة في البطولة دليلاً ملموساً على نجاح وشعبية هذه الرياضة، كما أنّ المنافسة الشريفة والأخلاق العالية التي أظهرها المشاركون، من الكبار والشباب والأطفال على حد سواء، تشكل نموذجاً يُحتذى به وتعكس قيم دولتنا في قيم التسامح والتعايش والإنسانية. نشعر بحماسٍ كبير لمشاهدة نخبة الرياضيين في العالم يتنافسون في نسخة هذا العام من البطولة».

وبدورها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «يشرّفنا أن نواصل دعم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إحدى أكبر وأهم بطولات رياضة الجوجيتسو العالمية. لقد أسهم كل من اتحاد اللعبة وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في تعزيز مكانة الدولة وجهة بارزة للرياضة، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في ترسيخ حضورها المؤثر على الساحة الرياضية العالمية. ويستقطب هذا الحدث نخبة الرياضيين وآلاف المشجعين من مختلف دول العالم، ليسهم بذلك في تعزيز قطاع السياحة، ورفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من عوامل القوة التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة. ويجسد استثمار بنك أبوظبي الأول في دعم الرياضة وشراكته الاستراتيجية مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو التزامنا الراسخ بدعم طموحات الدولة وتطلعاتها نحو تطوير القطاع الرياضي على المستويين الاحترافي والمجتمعي».

جائزة أبوظبي

تختتم البطولة فعاليتها مع جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو التي تحتفي بالتميز، وتهدف إلى تكريم ألمع وأفضل أبطال اللعبة، والذين حققوا إنجازات مهمة وحصدوا أكبر عدد من النقاط التصنيفية على مدار العام. وتشكل هذه الفعالية المنصة الأهم لتكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.

وتتفرد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو باستقطاب أعداد متزايدة من الرياضيين مع توالي نسخها، ما يعكس الشهرة العالمية التي تحظى بها، وتنامي مكانتها وترسيخ دورها المحوري في دعم رياضة الجوجيتسو ونشرها، ومنح ممارسيها تجربة لا تضاهى على صعيد المنافسات والحضور الجماهيري.