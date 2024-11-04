الظاهري يتصدر«نهائي لونجين» لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الفارس مفتاح جوهر الظاهري، مع الجواد «آدن دو لاروش»، من فرسان شرطة أبوظبي، جائزة نهائي فئة المستوى الأول في النسخة الـ 12 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز لموسم 2023 - 2024، وأقيمت منافسات النهائي لجميع الفئات على مدى 3 أيام من الجمعة إلى الأحد بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

حضر المنافسات وتوج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، وهشام عبد الرحيم الحوسني، مدير الفروسية بمنتجع الفرسان الرياضي.

ونجح الظاهري في تحقيق ثنائية مميزة في منافسات النهائي وتوجها بصدارة نهائي لونجين لفرسان القفز من فئة المستوى الأول دون خطأ على صهوة «آدن دو لاروش»، بمواصفات جولة واحدة على حواجز 145 سم، بمشاركة 25 فارساً وفارسة.

وفاز الفارس محمد شافي الرميثي على صهوة الفرس «كارامبا» من أكاديمية بوذيب للفروسية، بكأس الاتحاد من بين 38 فارساً وفارسة في شوط بمواصفات الجولة الواحدة، وبحواجز 130 سم، وتمكن الفارس مفتاح جوهر الظاهري مع «كابشور فلوريفال زد» من فرسان شرطة أبوظبي، من الفوز بلقب بطولة لونجين، بمواصفات المرحلتين على حواجز 130 سم، وتنافس فيها 38 فارساً.

وقفز الفارس علي أحمد الجنيبي على صهوة «لاتور بي» من أكاديمية بوذيب للفروسية، إلى صدارة نهائي فئة الشباب، بمواصفات الجولتين، على حواجز 130 سم، بمشاركة 10 فرسان.

وتنافس 19 فارساً على لقب نهائي فئة (الجونيورز) بمواصفات الجولتين، على حواجز 130 سم، وانفرد فيهما الفارس الناشئ مبخوت عويضة الكربي بأداء مميز دون خطأ مع «بوغبا» من نادي الشارقة للفروسية، ليحقق اللقب.

وحصد الفارس سلطان النعيمي مع «اتش كيه الشبابي» من نادي الشارقة للفروسية، لقب نهائي منافسة لونجين لفئة فرسان المستوى الثاني، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز 120 سم، بمشاركة 29 فارساً وفارسة.

وحقق الفارس محمد رامي عوض على صهوة جواده «تريسور» من أكاديمية بوذيب للفروسية، لقب منافسة نهائي فئة المبتدئين المتقدمة (3)، بمواصفات جولة مع تمايز على حواجز 115 سم، وتنافس فيها 27 فارساً وفارسة.

وذهب لقب نهائي لونجين للمبتدئين إلى الفارس عمر عبد الله مع «ليني لو» من اسطبلات «ناين فاليز»، بمواصفات جولة وتمايز على حواجز 110 سم، بمشاركة 33 فارساً، وأحرز الفارس صالح مفرج الكربي مع «اسبريسو» من نادي الشارقة للفروسية، جائزة المركز الأول في نهائي لونجين لفئة الأشبال.