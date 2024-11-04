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الرياضة

مواجهات قوية في الدور الأول لقرعة بطولة دبي بريميير بادل

مواجهات قوية في الدور الأول لقرعة بطولة دبي بريميير بادل
4 نوفمبر 2024 20:00

 
دبي (الاتحاد)
أجريت اليوم قرعة بطولة دبي بريميير بادل P1، في استاد سوق دبي الحرة للتنس تمهيداً لانطلاق منافسات الدور الأول غداً الثلاثاء، فيما انطلقت فعلياً منافسات الدور التمهيدي لتحديد المتأهلين إلى الدور الأول.

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ويشارك في منافسات النسخة الافتتاحية للبطولة، التي تقام خلال الفترة من 3 حتى 10 نوفمبر الجاري، 256 لاعباً ولاعبة يتنافسون على جوائز تصل قيمتها إلى 1.8 مليون درهم. وأسفرت القرعة عن تحديد المواجهات للزوجي الـ 40 الذين تأكد تأهلهم إلى النهائيات والزوجي الثمانية المتأهلين الذين سينتقلون للدور المقبل.
ومنحت القرعة، المصنفين الأول والثاني عالمياً على التوالي، أرتورو كويلو وأوستين تابيا ميزة التأهل مباشرة إلى دور الـ 16 لمواجهة المصنف الثامن لوكاس بيرجاميني من البرازيل وخافيير جاريدو من إسبانيا.
كما منحت القرعة الفريق الإماراتي المكون من إينيجو جوفر، وشريكه خوان تيلو التأهل التلقائي إلى الدور الثاني، حيث سيواجهان ثنائياً مدعواً للمنافسات من منطقة الشرق الأوسط. وسيواجه سيرجيو إيكاردو وفرانسيسكو خورادو سوسا، المدعوان للمشاركة في المنافسات ممثلين للإمارات، الثنائي المصري محمد أبو القاسم ويوسف حسام، على أن يلتقي الفائزان في الدور الثاني مع جوفر وتيلو.
في حين أوقعت القرعة الثنائي المكون من الإماراتي فارس الجناحي وزميله جوليان لاكاموار في مواجهة ثنائي من المتأهلين من الأدوار التأهيلية في مباراتهم الافتتاحية.وفي منافسات السيدات أسفرت القرعة، عن مواجهة الزوجي الإسباني المصنف الأول المكون من أريانا سانشيز فالادا وباولا خوسيماريا مارتن مع مواطنتيهما ميلانيا ميرينو سايز وإستر كارنيسرو مارتن في الدور الأول، بينما يلتقي الزوجي المصنف ثانياً عالمياً، جيما ترياي بونس وكلوديا فرنانديز سانشيز، مع باربرا لاس هيراس وساندرا بيلفير فروكتوسو في مباراتهما الافتتاحية.

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