جوارديولا: عدد النقاط المطلوبة للفوز بالدوري الإنجليزي سيصبح أقل



لندن (د ب أ)

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن عدد النقاط المطلوبة للفوز بالدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم سيكون أقل من السابق، وذلك في ظل العوائق البدنية التي يعاني منها اللاعبون في موسم مزدحم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر سيتي أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق 100 نقطة في موسم واحد وكان ذلك في موسم 2018/2017، كما حقق الفريق لقب البطولة تحت قيادة جوارديولا ثلاث مرات أخرى كاسراً حاجز الـ90نقطة.

من جانبه قدم ليفربول مواسم استثنائية، حيث حصل على 99و97و92 نقطة في ثلاثة مواسم من آخر ستة مواسم، فيما حصل ستة أبطال من آخر ثمانية على لقب الدوري متجاوزين حاجز الـ90 نقطة. وبعد الهزيمة 2/1 أمام بورنموث والتي أنهت سلسلة من 32 مباراة لسيتي بدون هزيمة في الدوري الإنجليزي، سئل جوارديولا عما إذا كان يتوقع أن ضغط جدول المباريات ينعكس على أداء اللاعبين.

وقال جوارديولا: «بالطبع هذا مؤكد». وأضاف: «لو كان لدينا خمسة أيام إضافية للتعافي ربما سيكون الأمر أفضل أو ربما لا، من يعرف؟». وتابع جوارديولا: «لقد تحدثت عن ضغط جدول الموسم حينما كنا فائزين وليس الآن فقط لأننا خسرنا المباراة، الحقيقية أنهم فازوا ونحن نهنئهم على ذلك».