الوصل يقنع بنقطة التعادل أمام السد القطري في «نخبة آسيا»

معتصم عبدالله (دبي)

قنع الوصل بحصد نقطة أمام ضيفه السد القطري، بعد التعادل 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، على «استاد زعبيل» في دبي، بحضور 3376 مشجعاً، ضمن «الجولة الرابعة» من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب»، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025.

وسجل الكولمبي الكسيس بيريز هدف التقدم للإمبراطور في الدقيقة 29، وأدرك المغربي رومان سايس التعادل للسد في الدقيقة 61، وأكمل «الأصفر» المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه سفيان بوفتيني بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 83.

والتعادل هو الأول للوصل، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على باختاكور 1-0 في طشقند، والخسارة في الجولة الثانية أمام الأهلي السعودي 0-2 في دبي، قبل الفوز في الجولة الثالثة على الغرافة القطري 2-1 في الخور.

في المقابل، رفع السد رصيده إلى 8 نقاط، بالتعادل الثاني في مشواره بعد الأول في الجولة الأولى مع العين 1-1 في العين، قبل الفوز في الجولة الثانية على الاستقلال 2-0 في الدوحة، وفي الجولة الثالثة على بيرسيبوليس 1-0 في الدوحة.

وتقام الجولة الخامسة من منطقة الغرب يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، حيث يلتقي يوم 25 نوفمبر العين مع الأهلي، والاستقلال مع باختاكور، والغرافة مع النصر، والريان مع بيرسيبوليس، ويوم 26 نوفمبر الشرطة مع الوصل، والسد مع الهلال.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.

ولاحت أولى فرص المباراة للضيوف من عرضية أكرم عفيف من الجهة اليسرى حاول يوسف عبدالرزاق اللحاق بها في مواجهة مرمى خالد السناني في الدقيقة 9.

ورد الوصل بعرضية مماثلة من سياكا فشل جونتاس سانتوس في التعامل معها بالشكل المطلوب في الدقيقة 15، قبل أن يعود الأخير ويهدر فرصة سانحة من تمريرة هاريس لعبها بغرابة فوق المرمى الخالي في الدقيقة 20.

ونجح الكولومبي ألكسيس بيريز في افتتاح التسجيل للوصل من تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء، سكنت مرمى الحارس مشعل برشم في الدقيقة 29.

وأجرى الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل تبديلاً اضطرارياً قبل نهاية الشوط الأول، بخروج علي صالح المصاب، مقابل دخول فابيو ليما، قبل أن يمنح الفرصة للثنائي سالم العزيزي والمهاجم النيجيري إسحاق ساكيس مطلع الشوط الثاني بديلين لسياكا وهاريس سيفروفيتش.

في المقابل، منحت رأسية المدافع المغربي رومان سايس فريق السد هدف التعادل في الدقيقة 61، مترجماً عرضية خوخي بوعلام من الجهة اليمنى.

وتعقدت أوضاع الوصل بطرد المدافع المغربي سفيان بوفتيني بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 83، بقرار من الحكم الماليزي محمد نظمي، بعد العودة لتقنية الفيديو، إثر مخالفة مع اللاعب مصطفى مشعل، ليكمل «الأصفر» المباراة بعشرة لاعبين.

ولم تشهد الدقائق السبع كوقت بدل ضائع والتي احتسبها الماليزي نظمي أي تغيير على مستوى النتيجة التي انتهت بالتعادل 1-1.