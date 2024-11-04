«وسام ورقة الغاز» يزين أصحاب الإنجازات في ألمانيا



برلين (د ب أ)

منح الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير أعلى وسام رياضي في البلاد، للحائزين على ميداليات في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، بالإضافة إلى الفائزين بميداليات في أولمبياد الصم الشتوي في مدينة أرضروم التركية.

وتلقى الرياضيون الفائزون بالميداليات، وسام ورقة الغاز الفضية في حفل أقيم في قصر بيليفيو في برلين اليوم الاثنين. وقال شتاينماير: «أعزائي الرياضيين دعونا نتشارك معا لحظات الفرحة بنجاحاتكم الرائعة، وأسمحوا لي أن أجعل تلك الفرحة مضاعفة بتكريم من دولتنا، تهانينا على إنجازاتكم الرائعة».

وشهدت دورتا الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس حصول 159 رياضياً ألمانياً على ميداليات، فيما حصل 15 رياضياً على ميداليات في أولمبياد الصم الشتوي في تركيا.

وأشاد شتاينماير بالأجواء في باريس قائلاً: «أجواء مسالمة ومتنوعة وحيوية وهي تتجاوز الحدود ونرغب في رؤيتها خارج نطاق الرياضة». وأضاف: «في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا وفي مواجهة الحرب في الشرق الأوسط، يزداد شوقنا للسلام يوماً بعد يوم لكن في بعض الأحيان يبدو ذلك بعيداً».

وتابع: «في تلك الأوقات الصعبة، والمليئة بالقلق، وفرت لنا ألعاب باريس شيئاً ثميناً للغاية وهو الثقة». ووجهت ألكسندرا بوب، الفائزة بالميدالية البرونزية لكرة القدم للسيدات، الشكر لشتاينماير بالنيابة عن الرياضيين، وأبدت سعادتها بالإنجازات التي حققها الرياضيون في دورة الألعاب البارالمبية وألعاب الصم. وقالت بوب: «يمكنك فقط أن تتعجب وتتعلم مما يفعله الناس ويحققوه رغم تعرضهم للإعاقة».