انطلاقة قوية للنسخة الثالثة من مهرجان حاكم الشارقة للهجن



الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.. انطلقت اليوم منافسات النسخة الثالثة من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، والذي ينظمة نادي الشارقة لسباقات الهجن على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن ويستمر حتى 8 نوفمبر.

وشهد اليوم الأول الذي خصص لفئة (الحقايق) منافسات قوية على مدار 38 شوطاً، منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كيلو مترات وخصص منهم 6 أشواط لأهل المنطقة، وهناك 10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 3 كيلو مترات، وتصدرها شوطان رئيسيان الأول (حقاقا بكار رئيسي) وحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة و40 ألف درهم، وخصص الشوط الثاني (حقاقاً جعدان رئيسي) جائزته بندقية و30 ألف درهم، بالإضافة إلى شوطين لأهل المنطقة حصل الفائز فيهم على درع حاكم الشارقة و20 ألف درهم.

وتوجت (وصايف) لمالكها سيف محمد محمد ال سالمين المنصوري، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما انتزع (الواضح) لهيثم سالم حمد علي المسملي بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة.

وثمن عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يقدمه من دعم كبير ومتواصل للنادي وأهل الهجن وعشاق التراث وإطلاقه لهذا المهرجان الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي على ميدان الذيد.

وأكد عدد من ملاك الهجن المشاركين بمهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة للهجن، أن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة لرياضة سباقات الهجن يعتبر احد الركائز الأساسية في استمرارية الأقبال الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل شريحة كبيرة من الملاك والمضمرين في الإمارة، وكافة مدن الدولة.