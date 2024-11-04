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الرياضة

الشارقة يبحث عن «العاشرة» في «الأبطال 2»

الشارقة يسير بخطى ثابتة في البطولة (الاتحاد)
5 نوفمبر 2024 01:25

علي معالي (أبوظبي)

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يخوض الشارقة في الثامنة مساء اليوم مباراة الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 ضد سباهان الإيراني على استاد حمد بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، كما يستضيف في التوقيت نفسه أيضاً فريق الوحدات الأردني على ملعبه استقلال طاجيكستان، في مواجهتين سوف تحددان ملامح المجموعة الثالثة التي يتصدرها الشارقة برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد الوحدات، ولكن فارق الأهداف يمنح «الملك» الأسبقية في الترتيب.
ويحتل سباهان المركز الثالث بـ 3 نقاط، والاستقلال رابعاً من دون رصيد، وهو ما سيجعل فرصة الفريق الأردني سهلة في التفوق، في الوقت الذي سيواجه فيه الشارقة منافساً قوياً، ما زال يقاتل من أجل البقاء في المنافسة. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كبير للشارقة على سباهان 3-1 في مباراة الجولة الثالثة، بالإمارة الباسمة، ويبحث كوزمين، من خلال التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء عن كيفية تخطي هذه الجولة بنتيجة إيجابية، مستغلاً حالة المعاناة بالفريق المنافس بتقديم البرتغالي جوزيه مورايس استقالته في توقيت صعب، وتعيين ألميدا مساعده بشكل مؤقت.
ويعاني الشارقة في الوقت الراهن عدداً من الإصابات، أبرزها كايو لوكاس أحد الأوراق المهمة بالفريق، وتشهد قائمة «الملك» عودة عادل الحوسني للمشاركة بعد غيابه محلياً في الجولة الأخيرة للإيقاف، وكذلك عثمان كمارا، وسيكون البرازيلي الشاب جيليرمي بيرو أحد الأوراق المهمة في تشكيلة المدرب الروماني، بعد المستوى المتميز الذي أظهره مؤخراً، وكذلك سيكون لوان بيريرا، ومعه كونراد من الأسلحة التي يعتمد عليها كوزمين.

الشارقة
دوري أبطال آسيا
سباهان
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