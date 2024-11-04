العين يواجه النصر بدوافع «تصحيح المسار» الآسيوي

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض العين، حامل لقب دوري أبطال آسيا، اختباراً صعباً، أمام النصر السعودي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد «الأول بارك» بمدينة الرياض عند الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

وتعد تلك المواجهة المرتقبة مساء اليوم، بمثابة لقاء «تصحيح المسار» في ظل استمرار نزف النقاط بالنسبة لـ «الزعيم» في المسابقة التي كان قد دخلها بطموحات عالية، قبل أن يصطدم بسوء التوفيق الذي تخلى عن الفريق في المباريات الماضية، لاسيما أمام الهلال السعودي في الجولة الماضية، ليخسر 4-5، وهو يقبع في الترتيب الحادي عشر لمجموعة الغرب بنقطة وحيدة، من 3 مباريات، حيث تعادل في مباراة افتتاح مشوار البطولة أمام السد القطري ثم خسر من الغرافة، قبل أن يكرر الخسارة أمام الهلال في الجولة الماضية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة هيرنان كريسبو، للتمسك بالأمل في اللحاق بركب الفرق الثمانية، التي ستتأهل عن دور المجموعات إلى دور الـ16 من البطولة، شريطة تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام النصر المنتشي بفضل النتائج الإيجابية آسيوياً، حيث يحل في المركز الرابع، بعدما جمع 7 نقاط عبر الفوز بمباراتين، والتعادل في مباراة، كما قدم مباراة قوية الجولة الماضية أمام الهلال في الدوري السعودي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.

ويحتاج العين إلى الفوز ولا شيء غيره متى ما أراد المنافسة على مركز يؤهل إلى دور الـ16 للنخبة الآسيوية، لتعويض نزف النقاط الذي تعرض له الفريق منذ بداية مشواره بالبطولة، ولا تزال الفرصة سانحة للتعويض، خاصة أن مشوار الفريق بعد مواجهة النصر سيشهد أريحية أكبر من حيث مواجهة فرق أقل تصنيفاً في القارة.

ويتوقع أن يجري هيرنان كريسبو بعض التعديلات على تشكيلة الفريق، استعداداً لـ«الديربي الكبير» بين الفريقين، في ظل جاهزية أكثر من لاعب في أغلب المراكز، لاسيما بعد عودة يحيى نادر للمشاركة مع الفريق، بالإضافة إلى خالد الهاشمي بعد شفاء كلا اللاعبين من الإصابة.

واهتم الجهاز الفني، خلال الأيام القليلة الماضية، بتعزيز روح الأداء الجماعي في التدريبات اليومية للفريق، بالإضافة لتعويد اللاعبين على أكثر من أسلوب أداء تكتيكي بحسب ظروف كل مباراة، سواء من حيث سرعة التحولات الهجومية أو الارتداد الدفاعي عند امتلاك الكرة أو افتقادها، حيث عاب العين وقوع لاعبي الوسط والدفاع في أخطاء فردية كلفت الفريق سلسلة من النتائج السلبية خلال الشهر الماضي.