«أزمة القلب» تُجبر الريال على «صفقة شتوية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أعطى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد «الضوء الأخضر» للفريق، من أجل التعاقد مع قلب دفاع، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لسد العجز في هذا المركز، الناجم عن رحيل الإسباني ناتشو وإصابة النمساوي ديفيد ألابا الطويلة، وتراجع مستوى البرازيلي إيدر ميليتاو، بعد تكرار إصابته على فترات متقطعة، إلى جانب انضمام الألماني أنطونيو روديجير إلى قائمة المصابين أخيراً، بعد شعوره بمتاعب عضلية في مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة، وإن كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني قد قرر ضمه إلى قائمة مباراة ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وكانت إدارة «البلانكوس» ترفض بشدة التعاقد في منتصف الموسم، غير أنها اضطرت أمام «أزمة قلب الدفاع» إلى السعي لتدعيم هذا المركز، مع مراعاة أن يتم التعاقد بسعر منخفض.

وذكرت صحيفة «ديفينس سنترال» أن اللاعب المستهدف هو الدولي الألماني جوناثان تاه «28 عاماً- 32 مباراة دولية» لاعب باير ليفركوزن، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وقالت إن بيريز حدد رقماً يتراوح بين 12 و14مليون يورو فقط، للحصول على خدمات هذا اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في أن يستثمر صفقاته القادمة من هذا النادي الألماني الذي يُدربه الإسباني تشابي ألونسو لاعب الريال السابق، والمرشح لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي، في حال رحيله بنهاية الموسم.

وتابعت الصحيفة أنه في حالة توصل تشابي إلى اتفاق نهائي مع الريال لتدريب الفريق في الموسم الجديد، فقد يصطحب معه المهاجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز، الذي تتنافس الأندية الأوروبية الكبرى للحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهداف المؤجلة للريال فيما يتعلق بخط الدفاع، تتمثل في محاولة التعاقد مع الظهيرالأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، والظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونيخ، واللذين ينتهي عقداهما في صيف 2025، والهدف من ضمهما، وهما لاعبان من طرازعالمي تعويض غياب داني كارفاخال، وابتعاده لمدة طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي، في الوقت الذي يتذبذب فيه مستوى «كابتن» الفريق لوكاس فاسكيز الظهيرالأيمن، الذي أصبح أساسياً بعد إصابة كارفاخال، وكذلك تعويض تراجع مستوى الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر.

كما تفكر إدارة الريال في ضم الظهير الأيمن الإسباني بيدرو مورو لاعب توتنهام الإنجليزي.