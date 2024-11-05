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الرياضة

شباب الأهلي.. «اختبار بحريني» في «سوبر غرب آسيا» للسلة

شباب الأهلي.. «اختبار بحريني» في «سوبر غرب آسيا» للسلة
5 نوفمبر 2024 10:46

علي معالي (أبوظبي)
يسعى شباب الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في المجموعة الأولى لبطولة دوري غرب آسيا للسلة، عندما يحل ضيفاً على الأهلي البحريني مساء اليوم على صالة نادي الأهلي في المنامة.
ويقود شباب الأهلي اللاعب الأميركي سيردوم بوينتر بحافز إضافي هذا الموسم، حيث يسعى لإثبات جدارته بحصوله على وصافة افتتاحية دوري أبطال آسيا، وقال سيردوم: «نريد فقط أن نبني على ذلك، والحصول على المركز الثاني على مستوى آسيا بأكملها يجعلنا نشعر بأننا قادرون على المنافسة، ونحن نعلم أننا قادرون على التنافس».
ويعتمد شباب الأهلي على مجموعة من مجموعة من لاعبيه المحليين ومنهم سعيد مبارك وأحمد وحامد عبداللطيف وقيس عمر. 
وكان «الفرسان» قد حقق الفوز في الجولة الأولى على البشائر العماني، 83-65، وتحقيق فوز آخر اليوم يعزز بالتأكيد من الثقة بشكل أكبر، وستكون المباراة تحدياً صعباً ينتظر الفريق أمام الأهلي، الذي رغم خسارته في أول ظهور له في البطولة أمام الكويت الكويتي، إلا أنه قدم أداءً جيداً.
وفي نفس المجموعة استطاع فريق الكويت الكويتي تحقيق الفوز الثاني على التوالي، عندما هزم البشائر العماني بنتيجة 103-48.

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