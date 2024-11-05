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الرياضة

«تحدي البادل» يجمع «أصحاب الهمم» ومحترفي إسبانيا

«تحدي البادل» يجمع «أصحاب الهمم» ومحترفي إسبانيا
5 نوفمبر 2024 11:06

دبي (الاتحاد)
جمع تحدي البادل تنس، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، لاعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة والريشة الطائرة بنادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من محترفي اللعبة بإسبانيا في أجواء حماسية، والذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، بملعب «أم في بي لاب» في القوز.
ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس على التعاون المشترك بين الاتحاد والنادي في إطار خطة الاتحاد التطويرية الشاملة، التي تقوم على التميز من أجل تعزيز مكانة الدولة الرائدة على جميع المستويات من خلال رعاية الرياضيين الممارسين، وإلى شركة «سينيلوس» للفعاليات.
وأكد بالرقاد أن تحدي دبي للياقة أصبح مهرجاناً سنوياً يشجع على تخصيص 30 دقيقة كل يوم لممارسة الرياضة على مدى شهر كامل من منطلق أن هذا التحدي، هو أسلوب حياة صحية.
كما وجه ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس على متابعته للرياضة وأصحاب الهمم، وإلى إسماعيل الهاشمي النائب الثاني لرئيس اتحاد البادل تنس على حرصه ودعمه لأصحاب الهمم في الرياضة بصفة عامة والبادل بصفة خاصة.
وأشار العصيمي إلى أن استراتيجية نادي دبي لأصحاب الهمم تتمثل في أن الرياضة يجب أن تكون نهجاً في حياتنا اليومية، مبيناً أن تحدي دبي للياقة يشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

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