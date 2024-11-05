مهرجان «بينك بولو» يُدشن الموسم في غنتوت الخميس

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يفتتح نادي غنتوت موسمه الجديد 2024-2025 يوم بعد غدٍ الخميس، بإقامة فعاليات مهرجان «بينك بولو» الرياضي الخيري التوعوي في نسخته الـ 15، الذي يختتم عصر يوم السبت المقبل، في احتفالية جماهيرية متعددة الفقرات والحوافز الجماهيرية، وذلك إقامة مباراتين بطريقه خروج المهزوم.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بمقره، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي، وناصر الشامسي عضو المجلس، وبدر الجعيدي، مدير البرامج في جمعية أصدقاء مرضى السرطان الشريك الخيري الداعم لحملة التوعية، وجوليو رافائيل، مدير التسويق والاتصالات بمجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، والمستشار أشرف عكاشة من الوثبة للتمور، ورؤساء الفرق المشاركة.

وفي بداية المؤتمر، نقل المنصوري تحيات وأمنيات سمو رئيس النادي، متمنياً أن يكون موسماً استثنائياً، مواصلة لجهود النادي مؤسس البولو الإماراتي، مشيداً بالدعم الذي ظل يجده النادي من قبل القيادة الرشيدة، ومن مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مؤكداً استعدادهم للموسم الجديد في شكل يتناسب واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي بخدمة هذا القطاع الحيوي المهم.

بدوره، تحدث خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، مؤكداً توجيهات سمو رئيس النادي واهتمامه المستمر بمسيرة النادي ورؤيته المستقبلية الثاقبة، بما يسهم في دفع عجلة التطور الرياضي المجتمعي، مؤكداً أن الموسم الجديد لبولو غنتوت، سيشهد نوعاً من التجديد والتطوير، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد البولو وأندية البولو وشركاء النجاح كافة.

وأشار ناصر الشامسي إلى أن النادي يستهل موسمه الرياضي، بناء على توجيهات سمو رئيس النادي، مواصلة للنجاحات التي تحققت في الموسم المنصرم، وذلك بفضل التوجيهات الكريمة واهتمام ومتابعة مجلس الإدارة في موسمه الثاني، الذي كفل للنادي العريق الاستقرار والتطور والاستمرار.

وتنطلق مباريات المهرجان في الثالثة والنصف من عصر الخميس، بلقاء يجمع فريقي أنكورا لامار بقيادة سلمان بن هايف مع فريق بنسالي بولو بقيادة ريشي بنسالي، وفي الخامسة يتقابل فريق غنتوت بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق أبوظبي بولو بقيادة صالح الجزيري.

وتلعب المباراتان بطريقة خروج المهزوم، ويتأهل الفائز من المباراتين للنهائي الجماهيري، الذي يقام عصر السبت المقبل.