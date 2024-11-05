نيمار مع الهلال السعودي.. «400 يوم من الإصابات»



الرياض (د ب أ)

تعرّض النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق الهلال السعودي، لإصابة جديدة، سترفع عدد أيام غيابه عن «الأزرق» منذ التعاقد معه إلى نحو 400 يوم.

وأصيب نيمار، خلال مشاركته مع الهلال أمام استقلال طهران الإيراني، أمس الاثنين، في رابعة جولات مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وعقب المباراة، التي انتهت بفوز الهلال 3 / صفر على نظيره الإيراني، تكهن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق السعودي، بتعرض نيمار لإصابة عضلية، متوقعاً غيابه أسبوعين على الأقل. وجاء نيمار إلى الهلال في 16 أغسطس 2023 حاملاً إصابة قديمة من تجربته مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وبسببها ظل غائباً عن فريقه الجديد حتى 3 سبتمبر 2023، بواقع 18 يوما.

وعقب نحو شهرين من التحاقه بالأزرق، دهمته إصابة مروعة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام نظيره الأوروجوياني في 18 أكتوبر 2023، وغاب عن الملاعب 366 يوماً. وفي حال صدق توقع جيسوس، سيصل مجموع غيابات نيمار عن الهلال بسبب إصاباته إلى 398 يوماً من أصل 460، وستبلغ نسبة أيام الغياب نحو 87% من فترته مع حامل لقب الدوري السعودي.

ومما يجدر ذكره أن الفترات التي افتقد فيها سان جيرمان نيمار بسبب الإصابة بـ729 يوماً، على مدى 6 أعوام، أما برشلونة الإسباني، فحرمته الإصابات من النجم البرازيلي 147 يوماً في غضون 4 أعوام. يذكر أن الهلال يتربع على قمة جدول ترتيب مجموعة الغرب برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى، متفوقاً بفارق الأهداف فقط على أقرب ملاحقيه الأهلي السعودي، المتساوي معه في الرصيد نفسه.