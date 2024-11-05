«سيناريوهات متعددة» في ملف مدرب خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

وضعت إدارة نادي خورفكان سيناريوهات عدة بالنسبة للجهاز الفني للفريق الأول، في حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عن المدرب الروماني دانييل إيسايلا أو استمراره، حيث سيتم في حال الاتفاق على فسخ التعاقد مع المدرب الروماني، الاستعانة بمدرب مواطن معروف لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم أو التعاقد مع مدرب عربي سبق له التدريب في «دورينا»، والحل الأخير هو استمرار المدرب إيسايلا في أداء مهمته حتى فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيتم تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين، سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين.

وتعقد الإدارة اجتماعات يومية متواصلة لترتيب ملفات الفريق، مع عدد من ملفات اللاعبين المواطنين، الذين تم الاستغناء عنهم مؤخراً، وعدم تسجيلهم في قائمة الفريق الرسمية.

يذكر أن الفريق يملك 7 نقاط في دوري أدنوك للمحترفين، من فوزين على العروبة والوصل، وتعادل أمام دبا الحصن، مقابل 4 خسائر أمام العين والوحدة وكلباء والجزيرة، كما خرج من مسابقة كأس رئيس الدولة أمام عجمان في دور 16 بنتيجة 1-2، كما ودع كذلك مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارتين أمام الشارقة، ذهاباً وإياباً 1-0 و2-1.