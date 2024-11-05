الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بالوتيلي.. أول ظهور وبطاقة صفراء في غضون 5 دقائق

بالوتيلي.. أول ظهور وبطاقة صفراء في غضون 5 دقائق
5 نوفمبر 2024 12:18


روما (أ ب)
سجل ماريو بالوتيلي ظهوره الأول في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 4 سنوات، عندما دخل بديلاً في وقت متأخر في فوز فريقه جنوه 1/ صفر على مضيفه بارما، مساء أمس الاثنين، ونال بطاقة صفراء في غضون 5 دقائق فقط. وجلس بالوتيلي على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 86، وحصل على بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بسبب ارتكابه خطأ.
وانضم الدولي الإيطالي السابق لفريق جنوه، المهدد بالهبوط للدرجة الثانية، الأسبوع الماضي، بعد أن لعب لآخر مرة في الدوري الإيطالي مع فريق بريشيا مسقط رأسه موسم 2019 / 2020، ويعد هذا هو أول انتصار لجنوه في البطولة خلال الموسم الحالي منذ فوزه 1 / صفر على مضيفه مونزا في 24 أغسطس الماضي، ضمن منافسات المرحلة الثانية للمسابقة. وارتفع رصيد جنوه، الذي حصد نقطتين فقط من مبارياته الثماني الماضية بالبطولة، إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بينما يحتل بارما المركز الخامس عشر.

أخبار ذات صلة
إنزاجي: «القوة الضاربة» جاهزة لمواجهة المدفعجية في دوري الأبطال
فيورنتينا «السلسلة لا تتوقف» في إيطاليا!
بالوتيلي
ماريو بالوتيلي
جنوه
الدوري الإيطالي
الكالشيو
آخر الأخبار
مدرب الوصل: أداء الشوط الثاني أمام السد القطري أصابني بـ «الصداع»!
الرياضة
مدرب الوصل: أداء الشوط الثاني أمام السد القطري أصابني بـ «الصداع»!
اليوم 14:00
"دبي للطيران" توقع صفقة بيع محفظة تضم 18 طائرة
اقتصاد
«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 3 طائرات جديدة
اليوم 13:56
«تنظيم الاتصالات» تنظم ورشة حول التحول الرقمي في قطاع الاتصالات
اقتصاد
«تنظيم الاتصالات» تنظم ورشة حول التحول الرقمي في قطاع الاتصالات
اليوم 13:54
برعاية الشيخة فاطمة.. سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر "المرأة في عالم متغير"
علوم الدار
برعاية الشيخة فاطمة.. سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر "المرأة في عالم متغير"
اليوم 13:54
ضابط من شرطة أبوظبي يفوز بجائزة القائد المؤثر
علوم الدار
ضابط من شرطة أبوظبي يفوز بجائزة القائد المؤثر
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©