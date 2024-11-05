بالوتيلي.. أول ظهور وبطاقة صفراء في غضون 5 دقائق



روما (أ ب)

سجل ماريو بالوتيلي ظهوره الأول في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 4 سنوات، عندما دخل بديلاً في وقت متأخر في فوز فريقه جنوه 1/ صفر على مضيفه بارما، مساء أمس الاثنين، ونال بطاقة صفراء في غضون 5 دقائق فقط. وجلس بالوتيلي على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 86، وحصل على بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بسبب ارتكابه خطأ.

وانضم الدولي الإيطالي السابق لفريق جنوه، المهدد بالهبوط للدرجة الثانية، الأسبوع الماضي، بعد أن لعب لآخر مرة في الدوري الإيطالي مع فريق بريشيا مسقط رأسه موسم 2019 / 2020، ويعد هذا هو أول انتصار لجنوه في البطولة خلال الموسم الحالي منذ فوزه 1 / صفر على مضيفه مونزا في 24 أغسطس الماضي، ضمن منافسات المرحلة الثانية للمسابقة. وارتفع رصيد جنوه، الذي حصد نقطتين فقط من مبارياته الثماني الماضية بالبطولة، إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بينما يحتل بارما المركز الخامس عشر.