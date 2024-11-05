«حظ» نيمار مع الهلال.. الدقيقة بـ 350 ألف يورو!

علي معالي (أبوظبي)

428 دقيقة فقط لعبها البرازيلي نيمار مع فريق الهلال السعودي، سواء على المستوى المحلي بالدوري السعودي، والقاري في دوري أبطال آسيا، وانتظر الجميع عودة النجم البرازيلي الكبير للملاعب، بعد أن ظهر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في لقاء العين والهلال بدوري الأبطال للنخبة، حيث شارك نيمار لمدة 13 دقيقة، ثم دفع به المدرب في مباراة ثانية على التوالي، وكانت أمام الاستقلال الإيراني، وشارك لمدة 29 دقيقة فقط، وخرج مصاباً، وتقول المؤشرات إن اللاعب سيبتعد عن الملاعب ما لا يقل عن أسبوعين بعد الإصابة رقم 37 في مشواره الكروي.

نيمار الذي أصبح يُطلق عليه «اللاعب الزجاجي»، أصبح لغزاً هلالياً كبيراً، وبحساب ما قدمه نيمار في الملاعب، وما يتقاضاه فإنه يعد ظاهرة عالمية، وبحسب التقارير الصحفية، فإن تعاقد نيمار وصل إلى 150 مليون يورو في الموسم، وشارك فقط حتى الآن في 428 دقيقة، وبحسبة بسيطة، فإن اللاعب يتقاضى في الدقيقة الواحدة ما يفوق 350 ألف يورو، وهو رقم خيالي للغاية، لم يحققه أي لاعب في تاريخ الكرة حتى الآن.

وكان نيمار قد شارك مع الهلال في الموسم الماضي في 3 مباريات بالدوري ضد الرياض، عندما شارك في الدقيقة 64 بدلاً من ميشيل دلجادو، في مباراة انتهت بفوز الهلال 6-1 بالجولة السادسة، وضد ضمك في الجولة السابعة ولعب 90 دقيقة كاملة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، والمباراة الثالثة أمام الشباب، وأهدر خلالها ضربة جزاء في الدقيقة 37، وشارك نيمار في المباراة كاملة، ليبتعد منذ ذلك التاريخ 29 سبتمبر 2023 عن ملاعب الكرة السعودية، بسبب إصابة مع منتخب بلاده.

وعاد اللاعب ليظهر ولكن قارياً بعد عدم تسجيله في القائمة المحلية ليخوض أول مباراة له أمام العين ثم الاستقلال الإيراني، بواقع 13 دقيقة و29 دقيقة، وكان اللاعب قد شارك في الموسم الماضي بدوري أبطال آسيا في 180 دقيقة في مباراتين بالجولتين الأولى والثانية، ومن خلال حساب الوقت نرى أن نيمار لعب محلياً 206 دقائق، وقارياً 222 دقيقة.

في أول ر فعل من نيمار عن إصابته علق قائلاً: «كان لدي شد عضلي، لكنه كان قوياً جداً سأجري بعض الاختبارات، وآمل ألا يكون الأمر أكثر من ذلك، ومن الطبيعي أن يحدث هذا بعد عام، لقد حذرني الأطباء بالفعل، ولهذا السبب يجب أن أكون حذراً، وأن يكون لدي المزيد من الدقائق للعب».