الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حظ» نيمار مع الهلال.. الدقيقة بـ 350 ألف يورو!

«حظ» نيمار مع الهلال.. الدقيقة بـ 350 ألف يورو!
5 نوفمبر 2024 13:01

علي معالي (أبوظبي)
428 دقيقة فقط لعبها البرازيلي نيمار مع فريق الهلال السعودي، سواء على المستوى المحلي بالدوري السعودي، والقاري في دوري أبطال آسيا، وانتظر الجميع عودة النجم البرازيلي الكبير للملاعب، بعد أن ظهر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في لقاء العين والهلال بدوري الأبطال للنخبة، حيث شارك نيمار لمدة 13 دقيقة، ثم دفع به المدرب في مباراة ثانية على التوالي، وكانت أمام الاستقلال الإيراني، وشارك لمدة 29 دقيقة فقط، وخرج مصاباً، وتقول المؤشرات إن اللاعب سيبتعد عن الملاعب ما لا يقل عن أسبوعين بعد الإصابة رقم 37 في مشواره الكروي.
نيمار الذي أصبح يُطلق عليه «اللاعب الزجاجي»، أصبح لغزاً هلالياً كبيراً، وبحساب ما قدمه نيمار في الملاعب، وما يتقاضاه فإنه يعد ظاهرة عالمية، وبحسب التقارير الصحفية، فإن تعاقد نيمار وصل إلى 150 مليون يورو في الموسم، وشارك فقط حتى الآن في 428 دقيقة، وبحسبة بسيطة، فإن اللاعب يتقاضى في الدقيقة الواحدة ما يفوق 350 ألف يورو، وهو رقم خيالي للغاية، لم يحققه أي لاعب في تاريخ الكرة حتى الآن.
وكان نيمار قد شارك مع الهلال في الموسم الماضي في 3 مباريات بالدوري ضد الرياض، عندما شارك في الدقيقة 64 بدلاً من ميشيل دلجادو، في مباراة انتهت بفوز الهلال 6-1 بالجولة السادسة، وضد ضمك في الجولة السابعة ولعب 90 دقيقة كاملة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، والمباراة الثالثة أمام الشباب، وأهدر خلالها ضربة جزاء في الدقيقة 37، وشارك نيمار في المباراة كاملة، ليبتعد منذ ذلك التاريخ 29 سبتمبر 2023 عن ملاعب الكرة السعودية، بسبب إصابة مع منتخب بلاده.
وعاد اللاعب ليظهر ولكن قارياً بعد عدم تسجيله في القائمة المحلية ليخوض أول مباراة له أمام العين ثم الاستقلال الإيراني، بواقع 13 دقيقة و29 دقيقة، وكان اللاعب قد شارك في الموسم الماضي بدوري أبطال آسيا في 180 دقيقة في مباراتين بالجولتين الأولى والثانية، ومن خلال حساب الوقت نرى أن نيمار لعب محلياً 206 دقائق، وقارياً 222 دقيقة. 

أخبار ذات صلة
نيمار مع الهلال السعودي.. «400 يوم من الإصابات»
البرازيلي نيمار مع الهلال.. «لاعب زجاجي»!

في أول ر فعل من نيمار عن إصابته علق قائلاً: «كان لدي شد عضلي، لكنه كان قوياً جداً سأجري بعض الاختبارات، وآمل ألا يكون الأمر أكثر من ذلك، ومن الطبيعي أن يحدث هذا بعد عام، لقد حذرني الأطباء بالفعل، ولهذا السبب يجب أن أكون حذراً، وأن يكون لدي المزيد من الدقائق للعب».

نيمار دا سيلفا
الهلال السعودي
الدوري السعودي
دوري أبطال آسيا للنخبة
العين
آخر الأخبار
مدرب الوصل: أداء الشوط الثاني أمام السد القطري أصابني بـ «الصداع»!
الرياضة
مدرب الوصل: أداء الشوط الثاني أمام السد القطري أصابني بـ «الصداع»!
اليوم 14:00
"دبي للطيران" توقع صفقة بيع محفظة تضم 18 طائرة
اقتصاد
«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 3 طائرات جديدة
اليوم 13:56
«تنظيم الاتصالات» تنظم ورشة حول التحول الرقمي في قطاع الاتصالات
اقتصاد
«تنظيم الاتصالات» تنظم ورشة حول التحول الرقمي في قطاع الاتصالات
اليوم 13:54
برعاية الشيخة فاطمة.. سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر "المرأة في عالم متغير"
علوم الدار
برعاية الشيخة فاطمة.. سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر "المرأة في عالم متغير"
اليوم 13:54
ضابط من شرطة أبوظبي يفوز بجائزة القائد المؤثر
علوم الدار
ضابط من شرطة أبوظبي يفوز بجائزة القائد المؤثر
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©