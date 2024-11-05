تعديل موعد سباقي «الياسات» و«القفاي»

أبوظبي (الاتحاد)

أجرت اللجنة المنظمة لمهرجان «الياسات» تعديلاً على موعد إقامة سباقي «الياسات» للمحامل الشراعية لفئة 60 قدماً، و«القفاي» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الياسات للرياضات البحرية التراثية، الذي تستضيفه مدينة السلع بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تقرر أن ينطلق سباق «الياسات» يوم الجمعة المقبل، وأن يقام سباق «القفاي» يوم السبت المقبل، وذلك بسبب التحولات التي حدثت في الأحوال الجوية.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن تعديل موعد السباقين يأتي من منطلق الحفاظ على سلامة المشاركين في السباقين، ونسعى دائماً إلى تنظيم أي فعالية بحرية في أجواء مثالية وآمنة تساعد البحارة على تقديم أفضل ما لديهم من أداء.