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الرياضة

مدرب الوصل: أداء الشوط الثاني أمام السد القطري أصابني بـ «الصداع»!

مدرب الوصل: أداء الشوط الثاني أمام السد القطري أصابني بـ «الصداع»!
5 نوفمبر 2024 14:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
ضمن الوصل، الحفاظ على «مركزه الخامس» في ترتيب منافسات مرحلة «منطقة الغرب»، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بالتعادل أمام ضيفه السد القطري 1-1، مساء الاثنين على ملعب «زعبيل»، ضمن «الجولة الرابعة».
ولم تمنع نتيجة التعادل الأول، «الإمبراطور» من تعزيز حظوظه الوافرة في التأهل إلى دور الستة عشر، بنهاية نصف مشوار الدور الأول، حيث تبقت للأصفر 4 مباريات في الجولات المقبلة، فيلتقي خلالها منافسيه الشرطة العراقي على ملعب كربلاء 26 نوفمبر الجاري، والريان القطري على ملعب زعبيل 2 ديسمبر المقبل، والنصر السعودي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض 2 فبراير 2025، والهلال السعودي 18 فبراير 2025 على ملعب «زعبيل». 
وتتأهل أفضل ثمانية فرق من كل دوري «الغرب والشرق» إلى دور الـ16، المقرر إقامة مبارياته مارس 2025، وتعقبه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع، اعتباراً من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية، خلال الفترة من 25 أبريل، وحتى المباراة النهائية يوم 4 مايو 2025.
وانتقد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أداء فريقه في الشوط الثاني، والذي وصفه بـ «الصداع»، وقال: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وكان السد الفريق الأفضل، خلال ربع الساعة الأول، قبل أن يتحسن أداء الفريق بفضل التمركز الجيد للاعبين، وتسجيل هدف رائع بوساطة ألكسيس بيريز»، لافتاً إلى إهدار فريقه أكثر من فرصة.
أضاف: «الشوط الثاني سبب لي صداعاً بسبب غياب الضغط على المنافس، وكنا نحتاج إلى سرعة أكبر، لكني في المقابل راضٍ عن مردود اللاعبين بعد النقص العددي، بسبب طرد سفيان بوفتيني في الدقائق الأخيرة، والتي أظهرنا فيه شخصية الفريق الحقيقية»، مشدداً على أن فريقه يحتاج إلى حصد ثلاث نقاط، من أجل ضمان تأهله إلى دور الستة عشر. 
في المقابل، أشاد الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب السد بأداء فريقه في المباراة، وقال: «أهنئ اللاعبين على الأداء، لعبنا أمام فريق جيد ومنظم، كنا نستحق الفوز والثلاث نقاط، وسعيد بالأداء، والخروج بنقطة مهمة في مشوار الدوري».
وأضاف: «كل مباراة في البطولة تعد تحدياً كبيراً، وسنواصل العمل لقادم المباريات، ونسير في الطريق الصحيح نحو التأهل، وهذا هو الأهم لنا في الوقت الحالي».

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