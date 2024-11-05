تجديد «التعاون» بين اتحاد الكرة و«الكوري الجنوبي»

دبي (الاتحاد)

جدد اتحاد كرة القدم، مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات قادمة، حيث أقيمت مراسم التجديد في العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول.

وقع مذكرة التجديد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وهانجين شوون، أمين عام اتحاد كوريا الجنوبية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري: «نحرص على توقيع وتجديد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مختلف الاتحادات الوطنية الرائدة في كرة القدم على المستويين القاري والدولي، ومنها اتحاد كوريا الجنوبية، الذي يُعد مميزاً في إدارة اللعبة وتطويرها، بما في ذلك كرة قدم السيدات والفئات العمرية».

وأضاف الأمين العام: «تجمعنا أهداف مشتركة مع نظرائنا في الاتحاد الكوري الجنوبي، منها العمل على إعداد لاعبي أكاديميات كرة القدم بالطريقة التي تتواكب مع التطورات التي تشهدها اللعبة ومسابقاتها في القارة الآسيوية، والاهتمام بالمواهب والكرة النسائية والمنتخبات الوطنية، وكذلك تنظيم المسابقات الكروية، والعديد من الجوانب الأخرى ذات الصلة».

الجدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم، واتحاد كوريا الجنوبية وقعّا مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر لعام 2020، وحرص الجانبان على تجديدها لاستمرار التعاون والتنسيق بينهما، فيما يخدم كرة القدم وبيئتها في البلدين.