23 لاعباً في معسكر «منتخب 2010» بدبي

دبي (الاتحاد)

بدأ منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2010، تجمعه الداخلي في دبي، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة، وأدى المنتخب حصته التدريبية الأولى في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة تحت إشراف الجهاز الفني.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً هم: سهيل أحمد العزيزي، عبدالله سعيد البلوشي، سلطان نهيان الكعبي، عبدالله عقيل عمر (العين)، منصور محمد آل علي، ميثم بن أحمد الغيلاني، خميس إبراهيم خميس (الوحدة)، عمر سعيد روباري، جمعة سعيد مبارك، سلطان حمد العبدولي (شباب الأهلي)، أحمد علي غلوم، علي محمد عبدالله (الوصل)، عمر أحمد سالم، حارب خليل البلوشي، مايد حمد الفلاسي (النصر)، محمد أحمد المازمي، سلطان جوهر علي، جراح محمد الحمادي، وليد سالم عباس، سلطان خليفة الشامسي، حامد جاسم محمد، مايد فؤاد الزرعوني (الشارقة)، سالم فهد الظنحاني (الجزيرة).