«الشارقة الرياضي» يتوج الفائزين بـ «جري وادي الحلو»



الشارقة (الاتحاد)

توّج مجلس الشارقة الرياضي، الفائزين بـ «جري وادي الحلو»، الذي أقيمت نسخته الرابعة، بمشاركة 250 متسابقاً من الجنسين، شهد الفعالية، وتوج الفائزين أمام الموقع الأثري قلعة وادي الحلو، كل من المستشار الدكتور عمر بن حنيفة، عضو مجلس الإدارة، وراشد بن سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس، وعبدالرحمن الدرمكي، أمين السر العام في نادي كلباء، وعبدالله علي البلوشي، مدير إدارة الألعاب الفردية.

وأكد الدكتور ياسر الدوخي أن الهدف من السباق هو جعل الرياضة أسلوب حياة يتحقق بشكل كبير، من خلال أنشطة المجلس التي تخاطب مختلف فئات المجتمع على مدار العام، مقدماً الشكر لجميع المؤسسات والجهات التي شاركت، وساهمت في التنظيم، وإخراج الحدث، ما ساهم في تحقيقه الأهداف المنشودة.