أوديجار.. زواج في زمن الإصابة



أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهز النجم الدولي النرويجي مارتن أوديجارد «25 عاماً» متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي، و«كابتن» الفريق، فرصة إصابته الطويلة، وابتعاده عن الملاعب، وتزوّج هيلين سبيلينج، بعد قصة حب طويلة، ولكنه فضّل أن يكون الزواج «سراً»، وبعيداً عن عيون الناس.

وذكرت مصادر صحفية نرويجية أن أودجارد غيّر حالته الاجتماعية في السجل المدني بالنرويج إلى «متزوج»، بينما غيّرت زوجته اسمها إلى هيلين أوديجارد.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن جماهير «المدفعجية» سعداء جداً بزواج نجمهم المحبوب، ويأملون في عودته سريعاً إلى «المستطيل الأخضر»، حيث يمرالفريق بصعوبات كبيرة، خلال الأسابيع الأخيرة، أبعدته عن المنافسة قليلاً، إذ تراجع إلى المركزالثالث، بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول.

وقال الموقع إن أرسنال من دون قائده ونجمه الأول، تراجع مستواه كثيراً، بدليل أن الفريق في وجوده كان يسجل في المتوسط 2.1 في المباراة الواحدة، بينما يسجل الآن في غيابه 6 .1هدف في المباراة، كما أن فوزه بالمباريات تراجع بنسبة 10 في المائة.

وأشار الموقع إلى أن الجهاز الفني لأرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا أعد خطة تأهيل لإوديجارد تُمكنه من العودة بعد فترة توقف الدوريات الأوروبية المقبلة بسبب «الأجندة الدولية». وكان أوديجارد أُصيب بالكاحل في سبتمبرالماضي، ولايزال يواصل التأهيل حتى الآن، وبسبب هذه الإصابة لم يشارك مع الفريق إلا في 3 مباريات فقط هذا الموسم.