«الهداف المجهول» يسبق هاري كين في دوري الأبطال!

عمرو عبيد (القاهرة)

تعود «ليالي» دوري أبطال أوروبا بمواجهات «ساخنة»، ويترقب الجميع نتائج الفرق وأهداف اللاعبين، حيث يبحث «كبار النجوم» عن زيادة رصيدهم التهديفي من أجل تقدم فرقهم في جدول الترتيب، وكذلك تصدرهم قائمة هدافي البطولة الأوروبية على المستوى الشخصي.

وعلى غرار كل البطولات القارية، لا تُوضع أهداف اللاعبين، خلال الأدوار التمهيدية أو التأهيلية الأولى في التصنيف، إلا إذا تأهلت فرقهم إلى المراحل النهائية، وسواء كان هذا الأمر يحمل ظلماً لبعضهم، أو يبدو منطقياً، فإن هاري كين نجم بايرن ميونيخ الذي يتصدر قائمة هدافي «الشامبيونزليج» هذا الموسم بـ5 أهداف، ليس هو الأكثر تسجيلاً للأهداف في تلك النُسخة الحالية، بل يوجد من يتساوى معه في هذا الرصيد وآخر يسبقه، لكن كليهما غادر تلك النُسخة مُبكراً.

عندما تستكشف محركات البحث عبر شبكة المعلومات، لن تجد اسمه أو اسم فريقه يترددان كثيراً، بل ربما لن تجدهما على الإطلاق، لكن الحقيقة هي أن البرازيلي أولافيو دوس سانتوس «جونينهو»، مهاجم فريق قرة باج الأذربيجاني، سجّل أهدافاً أكثر من هاري كين، حيث أحرز جونينهو 6 أهداف، خلال الأدوار التأهيلية في الموسم الحالي، افتتحها بهدف في الدور الثاني أمام فريق لينكولن من جبل طارق ذهاباً، قبل أن يُحرز «هاتريك» في الإياب.

وفي الدور الثالث، أحرز جونينهو هدف فريقه الوحيد، خلال خسارته 1-2 أمام لودوجوريتس رازجراد البلغاري، قبل أن يُشارك بهدف واحد أيضاً في «مهرجان السُباعية» بمباراة الإياب، لكن «ماكينة الأهداف» توقفت لاحقاً وغادر مع فريقه النُسخة الجارية، بعد الخسارة 0-2 و0-3 على يد دينامو زغرب الكرواتي، في التصفيات الأخيرة، ولو نجح قرة باج في المرور إلى مرحلة الدوري، لتصدّر جونينيو قائمة الهدافين بدلاً من الإنجليزي كين.

ويُذكر أن الهداف البرازيلي وفريقه صنعا مفاجأة في «يوروبا ليج» بالموسم الماضي، حيث بلغ الفريق الأذربيجاني دور الـ16 وغاد بصعوبة على يد باير ليفركوزن، وكان جونينيو الخامس في ترتيب هدافي تلك النُسخة، برصيد 5 أهداف!

أما آرني فريدريكسبيرج، لاعب فريق كي كلاكسفيك من جزر الفارو، فقد سجّل 5 أهداف هو الآخر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ليتساوى مع هاري كين، نظرياً، وأحرز آرني هدفين في الدور التأهيلي الأول صعد بهما فريقه على حساب ديفردينج من لوكسمبورج، بفوز 2-0 وتعادل 0-0، ورغم الإقصاء على يد مالمو السويدي في الدور الثاني، إلا أنه سجل 3 أهداف في المباراتين.