راشد بن حميد يدعم الظالعي قبل انتخابات «آسيوي» و«دولي» الرجبي

دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بمكتبه، قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، نائب رئيس اتحاد اللعبة، والذي يستعد لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي على مقعد الرئاسة، والتي تُجرى يوم الجمعة المقبل بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، على هامش الجولة الثالثة من سلسلة كأس آسيا للنخبة لسباعيات الرجبي.

كما ستجرى انتخابات على بقية المناصب لمجلس الإدارة، ويتنافس الظالعي، مع الفلبينية أدا ميلبي رئيسة الاتحاد الفلبيني للرجبي، التي ترشحت للمنصب في اليوم الأخير قبل غلق باب التسجيل، كما يخوض الظالعي انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي التي ستجرى يوم 14 نوفمبر في العاصمة الأيرلندية دبلن خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية، على دعمه الكامل لمرشح الإمارات من أجل الاحتفاظ بالمنصب القاري وأيضاً دعمه في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن المناصب الخارجية تمثل القوة الناعمة لرياضة الإمارات، وهو ما يتماشى مع استراتيجية اللجنة الأولمبية الوطنية التي دائماً تساند أبناء الإمارات للوصول إلى المناصب القارية والدولية لما لها من فوائد كثيرة على رياضة الإمارات.

وأضاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن الكوادر الوطنية في المناصب الخارجية مفخرة لكل إماراتي، خاصة أن عدداً كبيراً منهم وصل إلى قمة الهرم الإداري بتولي الرئاسة على المستوى القاري، معتبراً أن أصحاب هذه المناصب سفراء للدولة خارجياً، وقال: «دائماً ما نقدم لهم الدعم والمساندة من أجل استمرارهم، والحفاظ على مكانة الرياضة الإماراتية خارجياً، وهو توجه القيادة الرشيدة التي دائماً تدعم أبناء الدولة في كافة المجالات داخلياً وخارجياً للوصول إلى أعلى المناصب».

من جانبه، وجه قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم والمساندة له في المهمة المقبلة في انتخابات آسيا وأيضاً المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، مؤكداً أن مساندة القيادة الرياضية له أكثر الأثر في مواصلة الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل خدمة رياضة الإمارات داخلياً وخارجياً.