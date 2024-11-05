شهاب إلى ربع نهائي بطولة العالم للسنوكر

الدوحة (وام)

تأهل محمد شهاب، قائد منتخب الإمارات للسنوكر إلى ربع نهائي بطولة العالم للسنوكر للرجال والسيدات والأساتذة، التي تقام منافساتها حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر حتى التاسع من نوفمبر الجاري.

وتضم تشكيلة منتخب الإمارات 3 لاعبين هم، محمد شهاب ومحمد الجوكر وأحمد شهاب.

واستطاع شهاب، الذي شارك في الأدوار النهائية مباشرة، التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على كل من الألماني ألكسندر وايداو 4-0 في الدور الأول، وعلى النمساوي روديون جودين بنفس النتيجة 4-0 في دور الـ16.

وكان أحمد شهاب قد فاز على الإيراني أرمان مرداني 3-2 ضمن مرحلة المجموعات، حيث يشارك اللاعب مع محمد الجوكر في مرحلة التصفيات.