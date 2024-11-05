«أبيض الشاطئية» يُحافظ على مركزه السابع عالمياً

دبي (الاتحاد)

حافظ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على مركزه السابع عالمياً برصيد 1793.50 نقطة في تصنيف شهر أكتوبر 2024، الذي أعلنته اللجنة التنفيذية للعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعها الرسمي.

واستمر «أبيض الشاطئية» في صدارته للمنتخبات العربية، والمركز الثاني على المستوى القاري خلف المنتخب الإيراني.

الجدير بالذكر أن منتخبنا للكرة الشاطئية يواصل تدريباته في معسكره الخارجي المقام في سلطنة عُمان، والذي خاض خلاله مباراتين وديتين أمام شقيقه العُماني يومي 3 و4 الماضيين وحسمهما لصالحه بنتيجة (4 - 3) و(8 - 4) على التوالي، ويُعد المعسكر الحالي المحطة الأخيرة لاستعدادات منتخبنا للمشاركة في بطولة نيوم الدولية في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.