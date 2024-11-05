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الرياضة

اوديجارد قائد ارسنال يعود للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة

اوديجارد قائد ارسنال يعود للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة
5 نوفمبر 2024 19:07


لندن (د ب أ)
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عودة قائده النرويجي الدولي مارتن أوديجارد للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في الكاحل. ولم يشارك اوديجارد مع أرسنال منذ تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل في مطلع سبتمبر الماضي خلال فوز النرويج على النمسا في دوري أمم أوروبا.
وكان الإسباني ميكيل ارتيتا مدرب أرسنال يأمل في تعافي لاعبه النرويجي قبل فترة التوقف الدولي، لكن من غير المتوقع أن يتعجل في الدفع به. ونشر أرسنال صوراً لاوديجارد وهو يتدرب مع رفاقه قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي على أرضه في دوري أبطال أوروبا، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان سيسافر مع الفريق إلى إيطاليا.
وذكر أرسنال في بيان: «قائدنا غاب لشهرين بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مهمة دولية مع النرويج في سبتمبر وغاب عن آخر 12 مباراة لنا، لكنه تدرب مع زملائه قبل رحلتنا في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان».

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