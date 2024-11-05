برعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أبوظبي موطن الأبطال» في «عالمية الجوجيتسو»



مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق يوم غد منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ويشارك في البطولة التي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة، وتقام تحت شعار «أبوظبي موطن الأبطال».

وتنطلق منافسات النسخة السادسة عشرة التي تستضيفها صالة مبدلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بفعاليات ونزالات مهرجان الصغار الذي يستمر لمدة يومين، ثم تقام منافسات فئة الشباب يومي 8 و9 من الشهر الجاري يعقبها منافسات الهواة يومي 10 و11 من نوفمبر الجاري.

أما منافسات الأساتذة فتقام يومي 12 و13 نوفمبر، فيما تختتم فعاليات البطولة بإقامة منافسات المحترفين التي تعد الفئة الأهم وتستمر لثلاثة أيام، حيث تقام 14 و15 و16 من الشهر الجاري لتكون مسك ختام الحدث على البساط

وتختتم البطولة فعاليتها بإقامة جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو التي تحتفي بالتميز، وتهدف إلى تكريم ألمع وأفضل أبطال اللعبة، والذين حققوا إنجازات مهمة وحصدوا أكبر عدد من النقاط التصنيفية على مدار العام. وتشكل هذه الفعالية المنصة الأهم لتكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.

وتتفرد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو باستقطاب أعداد متزايدة من الرياضيين مع توالي نسخها، ما يعكس الشهرة العالمية التي تحظى بها، وتنامي مكانتها وترسيخ دورها المحوري في دعم رياضة الجوجيتسو ونشرها، ومنح ممارسيها تجربة لا تضاهى على صعيد المنافسات والحضور الجماهيري.

وكانت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قد انطلقت قبل 15 عاماً، وتحديداً في عام 2009، حيث انطلقت النسخة الأولى منها بمشاركة 222 لاعباً واستضافها ملعب التنس بمدينة زايد الرياضية، قبل أن تتطور مع كل نسخة ليصل العدد إلى 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة، يتأهلون من خلال 100 بطولة تأهيلية في مختلف أنحاء العالم.

وتعكس الأعداد المشاركة مدى أهمية البطولة، لاسيما وأن 6 بالمائة من المشاركين جاءوا من خارج الإمارات للمشاركة في هذا الحدث العالمي والذي يعد الأكبر عالمياً على مستوى لعبة الجوجيتسو، حيث يعتبره المتخصصون مونديال الجوجيتسو العالمي الذي يحلم جميع عشاق اللعبة بالتواجد والمشاركة فيه.

من جانبه تقدم محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، وقال: مع كل عام وكل نسخة تؤكد أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أنها الحدث الأهم والأكبر للعبة على مستوى العالم.

وأضاف: إن مشاركة 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة يعكس هذا الكلام، ويعكس مدى قوة البطولة، وقبل كل ذلك يعكس ثقة العالم في أبوظبي وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث العالمية.

وتابع: «نرحب بكل الضيوف من لاعبين وجماهير في بلدهم الثاني، ونعلن استمرار البطولة في تحقيق الأرقام القياسية مع مشاركة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة حول العالم. وستجمع البطولة أقوى الأبطال والنجوم في العالم لاستعراض مهاراتهم، وتحسين تصنيفهم الدولي، لترسخ أبوظبي مجدداً مكانتها عاصمة عالمية للعبة، وأكبر منصة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال على مستوى العالم».

ووجه محمد سالم الظاهري الشكر إلى الشركاء والرعاة على دورهم الكبير في دعم مسيرة الاتحاد لمواصلة التطور والوصول إلى الريادة العالمية، مؤكداً أنهم قاموا بدور كبير في التطور الكبير الذي وصلت إليه البطولة حاليا.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل الرياضي الكبير، متمنياً إقامة سعيدة لضيوف عاصمة الإمارات من شتى أنحاء المعمورة.