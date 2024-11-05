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الرياضة

غالبية مشجعي مانشستر يونايتد مع بناء ملعب جديد

غالبية مشجعي مانشستر يونايتد مع بناء ملعب جديد
5 نوفمبر 2024 19:36

 
مانشستر (أ ف ب) 

 

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أعربت غالبية من مشجعي مانشستر يونايتد تفضيلها بناء ملعب جديد بدلاً من إعادة ترميم ملعب «أولد ترافورد»، بحسب استطلاع للرأي صدر الثلاثاء، فمن بين 50 ألف حامل لتذاكر يونايتد الموسمية وأعضاء النادي والأعضاء التنفيذيين الذين استطلعت آراؤهم، رأى 52 في المئة إنهم يفضلون فكرة المنشأة الجديدة، بينما أيد 31 في المئة إعادة ترميم أحد الملاعب الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية. في المقابل، أعرب 17 في المئة عن ترددهم.
أصدر يونايتد صوراً فنية في سبتمبر لمشروع تجديد محتمل في أولد ترافورد وأشار إلى أن الملعب الجديد يمكن أن يكون جزءاً من مشروع إعادة تطوير بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية.
ويدرس مالكو النادي حالياً الخيارات بالاشتراك مع فريق عمل تجديد أولد ترافورد، والذي يضم مدافع يونايتد السابق جاري نيفيل ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو من بين أعضائه.
وذكرت صحيفة «ذي ديلي تيليجراف» أنه من المرجح أن يتم اتخاذ القرار بشأن الخيار النهائي في النصف الأول من عام 2025.
ركز فريق العمل خلال مشاوراته على بناء ملعب جديد يتسع لـ 100 ألف متفرج بدلاً من إعادة تطوير أولد ترافورد.
وقال ريك ماكجاج، مدير مساهمة المشجعين «نحن نعلم مدى أهمية ملعبنا للجماهير، ونحن بحاجة إلى الاستماع إليهم والحصول على جميع آرائهم ورؤيتهم من أجل تطوير ملعب ليكون على مستوى عالمي يستحقونه».
وتابع «نحن قادرون على عرض النتائج من خلال منظارات مختلفة لفهم ما إذا كان حاملو التذاكر الموسمية لدينا يشعرون بشكل مختلف تجاه أي شيء عما يقوله أعضاؤنا الرسميون. وما إذا كان لدى المشجعين الأصغر سناً وجهات نظر مختلفة عن المشجعين الأكبر سناً». 

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