جاريث بيل من الكرة إلى الجولف في «بطولة أبوظبي»



مراد المصري (أبوظبي)



تصدر جاريث بيل، نجم منتخب ويلز وريال مدريد السابق، الأضواء في الفعاليات المصاحبة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، خلال مشاركته اليوم، في تحدي الهواة والمحترفين «برو-أم»، حيث استعرض لاعب الكرة مهاراته المميزة في رياضة الجولف.

وخاض بيل جولة مؤلفة من 18 حفرة على ملعب نادي ياس لينكس، الذي سيحتضن منافسات البطولة التي تأتي ضمن التصفيات الختامية لموسم جولة دي بي ورلد للجولف، وتعتبر من بطولات النخبة من سلسلة رولكس، وتشهد مشاركة أفضل 70 لاعباً في موسم «السباق إلى دبي»، بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أميركي، على أن تقام منافسات المحترفين بداية من الخميس، وحتى يوم الأحد المقبل في ترقب حول هوية من سيرفع كأس «الصقر المجنح» الشهير.

وبحسب نظام منافسات تحدي «برو-أم»، فإن بيل شارك ضمن فريق مكون من أربعة لاعبين، حيث تواجد معه اللاعب الدنماركي نيكلاس نورجارد، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول، وليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال ديستينيشنز».

وحظيت مشاركة بيل باهتمام كبير، حيث تناقلت وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي حول العالم لقطات تواجده في أبوظبي، وهو الذي أصبح سفيراً للترويج لرياضة الجولف بعد مسيرة كروية حافلة، حقق خلالها مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، ولقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة في عام 2014، عندما سجل وقتها الهدف الشهير في شباك برشلونة في المباراة النهائية، إلى جانب ألقاب عديدة أخرى.