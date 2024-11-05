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الرياضة

منتخب الجوجيتسو للناشئين يحصد 9 ميداليات في كأس العالم

منتخب الجوجيتسو للناشئين يحصد 9 ميداليات في كأس العالم
5 نوفمبر 2024 20:20

 
اليونان (الاتحاد)
نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في حصد 9 ميداليات ملوّنة في بطولة كأس العالم للجوجيتسو للناشئين تحت (14 عاماً) التي اختتمت اليوم في اليونان، بمشاركة 27 دولة، ويضم المنتخب نخبة من الموهوبين الذين يمثلون مستقبل اللعبة في الدولة، حيث حقّق لاعبوه 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات، مما يعكس نجاح برامج الاتحاد في تطوير المهارات وصقل القدرات، وحرصه على الاستثمار في الأجيال الصاعدة.
ويقول العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «يجسد أداء المنتخب في كأس العالم للناشئين الأسس الراسخة التي يستند إليها مستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة، حيث نجح اللاعبون في إظهار مهارات استثنائية وروحاً تنافسية عالية، وأداء رفيعاً يؤكد فعالية برامجنا التدريبية واستراتيجياتنا في تطوير المواهب الناشئة. ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ومؤشراً واعداً للآفاق التي تطمح رياضتنا إلى بلوغها في الأعوام المقبلة. كما نثق بأن هذا الجيل من الأبطال سيقود مسيرة إنجازات الوطن خلال العقد المقبل».
بدوره، عبّر البطل خلفان القبيسي، الفائز بذهبية وزن 52 كجم، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «شعور لا يوصف أن أحقق الفوز في كأس العالم للجوجيتسو وأرفع علم بلادي. المنافسة كانت قوية وتميّز كل نزال بطابع خاص، وبفضل دعم الاتحاد ومؤازرة الزملاء وتوجيهات المدربين، تمكنت من تقديم أفضل مستوى والحفاظ على أعلى درجات التركيز. هذه الميدالية تمنحني دافعاً أكبر للاستمرار في العمل الجاد والتدريب المكثّف، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات».
وتمكّن منتخبنا من المحافظة على لقب بطولة العالم للجوجيتسو لفئة لكبار للعام الخامس على التوالي، خلال المنافسات التي أقيمت بمدينة هيراكليون بإحراز 9 ميداليات بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و4 ميداليات برونزية، إضافة إلى ميدالية ذهبية في فئة الباراجوجيتسو.
كما اختتم منتخبنا للشباب (تحت 16 و18 و21 عاماً)، مشاركته في البطولة بإحراز 42 ميدالية ملوّنة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و13 فضية، و18 برونزية. 

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