18 دولة تشارك في البطولة العربية للشطرنج بالشارقة



الشارقة (وام)



تنطلق غداً «الأربعاء»، فعاليات البطولة العربية للشطرنج لفئتي الرجال والسيدات، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 18 دولة. وتستمر البطولة حتى 15 نوفمبر الحالي في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ثلاث فئات هي الشطرنج الخاطف والسريع والكلاسيك.

ويتأهل الفائز بلقب بطل الشطرنج الكلاسيكي مباشرة للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة العالم 2025، كما يحصل على لقب أستاذ دولي كبير. وتنطلق المنافسات غداً بمنافسات الفردي للشطرنج الخاطف، وفي اليوم التالي تقام الجولة الأولى من بطولة الشطرنج الكلاسيكي، ويشهد الأحد المقبل بطولة الشطرنج السريع.

وأكد عبد الله مراد المازمي، مدير البطولة اكتمال التجهيزات الفنية والإدارية لإقامة المنافسات والاجتماع الفني غداً، مشيراً إلى حرص جميع اللجان المنظمة على توفير جميع المتطلبات للوفود المشاركة، بما يعزز التميز في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.