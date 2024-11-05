النصر يواجه أهلي صنعاء بشعار «الصدارة الخليجية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع النصر شعار «التمسك بالصدارة» في دوري أبطال الخليج للأندية، حينما يواجه أهلي صنعاء اليمني، في التاسعة من مساء اليوم على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بالدوحة، ضمن الجولة الثانية في «المجموعة الأولى»، والتي تشهد أيضاً مواجهة ظفار العُماني ودهوك العراقي على استاد السعادة في صلالة.

وشهدت الجولة الأولى فوز «العميد»، على ضيفه ظفار العُماني 5-2، فيما تغلب دهوك العراقي على ضيفه أهلي صنعاء اليمني 2-0، ليتصدر «العميد» الساعي للتتويج بلقبه الخليجي الثاني بعد الأول في نسخة 2014، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منافسه دهوك العراقي «الوصيف»، فيما حل أهلي صنعاء اليمني، وظفار العُماني في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وتقام البطولة التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي، بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، فيما تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.

وأكمل «العميد» جاهزيته لمباراة أهلي صنعاء، من خلال مباراتيه في الجولتين السادسة والسابعة في «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه على مضيفه البطائح 4-3 في المباراة الأولى، والتعادل من دون أهداف في المباراة التالية أمام ضيفه الوحدة على استاد آل مكتوم، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس للترتيب.

ووصف الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أداء فريقه في مباراته الأخيرة أمام ضيفه الوحدة 0-0، بالمميز، مؤكداً أن الظهور الإيجابي للأزرق بقيادة الثلاثي عادل تعرابت وعلي مبخوت وعثمان بوسعيد، واحتلاله المركز الخامس للترتيب، يمثل حافزاً إيجابياً قبل لقاء أهلي صنعاء في «أبطال الخليج».

في المقابل، أنهى أهلي صنعاء اليمني، معسكراً إعدادياً في مدينة أربيل العراقية استعداداً لمواجهة النصر، وخاض أهلي صنعاء بقيادة مدربه المغربي إدريس المرابط، والمدرب المساعد جمال القديمي خلال المعسكر العراقي تجربة ودية أمام نادي بيشة سازي انتهت بالتعادل السلبي.

ويدير مباراة النصر ممثل الإمارات، أمام أهلي صنعاء اليمني، طاقم تحكيم كويتي يقوده عبدالله الكندري «حكم الساحة»، علي جراق «المساعد الأول»، عبدالرحمن الكندري «المساعد الثاني»، والقطري عبدالرحمن الجاسم «حكماً رابعاً».

كان ألفريد شرودر مدرب النصر، اختار 24 لاعباً، ضمن القائمة، وضمت أحمد شمبيه، عبدالله التميمي، عبد العزيز العلي، محمد عبدالرحمن، جوستافو أليكس، جلوبير ليما، سمير ميمسيفتش، حسين مهدي، علي مبخوت، ليروي فير، أحمد جشك، مانولو جابياديني، يوسف العامري، مروان أزرقان، مايد الطنيجي، عثمان بوسعيد، كوستين أمزار، عبدالله توري، أيفانز امبوفو، ناصر النعيمي، عادل تعرابت، أحمد رائد، راشد عمر، جونيور سيلفا.