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الرياضة

شباب الأهلي يحاول «تأكيد التفوق» أمام الكويت

شباب الأهلي تفوق في المواجهة السابقة على الكويت الكويتي (الاتحاد)
6 نوفمبر 2024 01:39

مراد المصري (أبوظبي)

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يتطلع شباب الأهلي لتجديد وتأكيد التفوق على الكويت الكويتي، عندما يلتقيان اليوم، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، ضمن دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعدما سبق لـ«الفرسان» الفوز على منافسه 4-1 في الجولة الماضية.
ويدرك شباب الأهلي أن المهمة ستكون أصعب بظروف مغايرة كون المواجهة خارج الديار، إذ نجح «الفرسان» في الفوز بالمباراتين اللتين أقيمتا على ملعبه لحد الآن، فيما خسر في المباراة التي خاضها خارج ملعبه بمواجهة ناساف الأوزبكي.
ويتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الحسين إربد الأردني، ويأتي ناساف في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الكويت الملقب بـ «العميد» المركز الرابع بنقطة واحدة، ويدرك «الفرسان» أن الفوز في هذه المباراة سيعني قطعه خطوة كبيرة للغاية، لضمان التأهل في أحد المركزين الأول والثاني عن المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.
وحرص البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي على اصطحاب القائمة، التي تضم أهم العناصر في الفريق، إذ يوجد في الرحلة كل من، حسن حمزة، حمد المقبالي، راكان وليد، واجو أزيفيدو، إيجور كوميس، وليد عباس، رينان فيكتور، بوجدان بلانيتش، سعيد سليمان، ريكيلمي روشا، حارب عبد الله، يحيى الغساني، عيد خميس، كون سانتوس، لوكا ميليفوجوفيتش، يوري سيزار، سعيد عزت الله، مؤنس دبور، سردار أزمون، جويلهرم بالا، برونو سيزار، فرديريك كارتابيا وماتيوس ليما.
ويتسلح شباب الأهلي بالانطلاقة المثالية في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يبدو عاقداً العزم على استعادة اللقب، الذي فقده في الموسم الماضي، وذلك بعدما حقق الفوز في أول ست جولات، وتحديداً الفوز في الجولة الماضية على الشارقة الذي كان يشاركه صدارة الترتيب وقتها.
يذكر أن أجواء تدريبات شباب الأهلي شهدت خلال الأيام الماضية جدية كبيرة، تحضيراً للقاء، وبالوقت نفسه الحصول على وقت لتغيير الأجواء بشكل ترفيهي، من خلال خوض تحدي مهارات القيادة في «دبي أوت دور كارتدروم».

شباب الأهلي
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