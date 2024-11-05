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الرياضة

العين يسقط أمام النصر بخماسية!

العين يسقط أمام النصر بخماسية!
6 نوفمبر 2024 00:14

معتز الشامي ( أبوظبي )
خسر العين أمام مضيفه النصر السعودي 1-5 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
أحرز أهداف النصر، أندرسون تاليسكا بالدقائق 5 و90+4 وكريستيانو رونالدو بالدقيقة 31 وكاردوسو لاعب «الزعيم» بالخطأ في مرماه، وأنجلو في الدقيقة 36 وويسلي في الدقيقة 81، بينما سجل هدف العين الوحيد، بينتو لاعب النصر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 56 من تسديدة الكوري بارك.
وبهذة النتيجة، تجمد رصيد العين عند نقطة واحدة في مؤخرة جدول ترتيب مجموعة منطقة الغرب بالمسابقة الآسيوية، فيما وصل النصر للنقطة 10 في المركز الثالث.
وواصل العين نتائجه السلبية في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، بتلقي 3 هزائم وتعادل في مباراة واحدة.

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