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الرياضة

الشارقة يخسر «الصدارة الآسيوية» بثلاثية!

الشارقة يخسر «الصدارة الآسيوية» بثلاثية!
6 نوفمبر 2024 00:17

علي معالي (أبوظبي)
خسر الشارقة أمام سباهان الإيراني 1-3 في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2، خلال المباراة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، ليتوقف الشارقة عند النقطة (7) متراجعاً إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الوحدات الأردني، الذي حقق الفوز على استقلال طاجيكستان بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، كما رفع سباهان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.
بدأ الشارقة المباراة بنفس طريقة المباراة الماضية مع سباهان 4-1-4-1، مقابل 4-2-3-1 للفريق الإيراني، ونجح سباهان أن يسجل هدف مفاجئ في الدقيقة 12 عن طريق أمين حزباوي، وكانت الأخطاء واضحة في دفاعات «الملك»، والتي منحت المنافس الإيراني التقدم بهدفين في ظل التسرع الذي ظهر على لاعبي الشارقة في انهاء الهجمات وكان الفريق قريباً من تحقيق التعادل في أكثر من فرصة، ولكن مع نهاية الشوط الأول ينجح سباهان في إضافة هدف آخر في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وفي الشوط الثاني أجرى كوزمين عدة تغييرات، ونجح لوان بيريرا في تقليص الفارق في الدقيقة 61 بهدف، حاول الشارقة تحقيق التعادل لكن دون جدوى، ونجح جافاد في إضافة هدف ثالث في الدقيقة 90، لتنتهي 3-1.

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