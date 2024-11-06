شباب الأهلي يعبر «البحريني» في سوبر غرب آسيا للسلة

علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق شباب الأهلي لكرة السلة انتصاراً مثيراً بالفوز على الأهلي البحريني في المنامة 76-73 في الجولة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا، ليستمر الفريق في سباق الصدارة مشاركة مع فريق الكويت الكويتي برصيد 4 نقاط، وإن كان الفارق العددي يمنح الكويت التقدم في الترتيب.

قدم شباب الأهلي مباراة كبيرة أمام مضيفه البحريني على صالة اتحاد كرة السلة البحريني، وظلت المباراة معلقة حتى الثواني الأخيرة، وحسمها حامد عبداللطيف برميتين حرتين قبل النهاية بثوانٍ معدودة، جعلت «الفرسان» يتفوق 76-73، ونجح شباب الأهلي في التفوق، خلال الربعين الثاني والرابع، بنتيجة 20-12 و20-8، في حين تفوق الأهلي البحريني في الربعين الأول والثالث 32-20 و21-16.

نجح الأميركي سيردوم بوينتر لاعب شباب الأهلي في تسجيل 22 نقطة، و12 متابعة، و5 تمريرات حاسمة، وقيس عمر 18 نقطة، 6 متابعات، وقدّم ديفيس أداءً مميزاً بتسجيله 14 نقطة و19 متابعة وساهم حامد لطيف بـ11 نقطة، وكان قيس عمر مفتاح هجوم الفريق في الربع الثالث، حيث أطلق تسديدة ثلاثية وحيدة ناجحة منحت «الفرسان» التقدم 45-44، بعد مرور دقيقتين، واستطاع الفريق البحريني التقدم 71-67، قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، لكن أخطاء وتسديدات غير الموفقة أضرت بفرص الأهلي، ليستغل الفرسان الفرصة في الثواني الأخيرة عندما سجل ديفيس تسديدة مرتدة، ثم سجل رميتين حرتين ليجعل التعادل 71-71 قائماً بين الفريقين قبل نهاية المباراة بدقيقتين و36 ثانية.

وتم احتساب خطأ فني على الفريق البحريني، بعد أن تعرّض بوينتر لخطأ من ميثم عيسى، ما منحه ثلاث رميات حرة، حيث سجلها بوينتر، وأصبح الوضع أكثر صعوبة على البطل البحريني، بعد أن ارتكب صادق حسن خطأً فنياً عندما حاول حفظ الكرة، لكنها انتهت في أيدي ديفيس، وأنهى حامد عبداللطيف المباراة بتسجيل رميتين حرتين لتصبح النتيجة 76-71 قبل النهاية.