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الرياضة

جوارديولا بعد الخسارة أمام لشبونة في دوري أبطال أوروبا: لن أستسلم

جوارديولا بعد الخسارة أمام لشبونة في دوري أبطال أوروبا: لن أستسلم
6 نوفمبر 2024 11:06

 

لشبونة (رويترز)
شهدت هزيمة مانشستر سيتي 4-1 أمام سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس، الثلاثاء، خسارته ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ 2018، لكن المدرب بيب جوارديولا قال إنه يتطلع إلى التحدي المتمثل في إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.
وجاءت الهزيمة في أرفع بطولة للأندية في أوروبا، بعد خروج الفريق من كأس الرابطة أمام توتنهام هوتسبير وتوقف مسيرة من 32 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة أمام بورنموث.
وخاض مانشستر سيتي، الذي عانى الإصابات، المباراة في غياب لاعبين بارزين مثل رودري، وجاك جريليش وروبن دياز، وجون ستونز، ومنح الفرصة للمدافع جامي سيمبسون-بوسي (19 عاماً) للمشاركة أساسياً لأول مرة في المباراة.
وقال جوارديولا للصحفيين: «إنه تحد صعب، لكنني على قدر المسؤولية. سيكون موسماً صعباً. كنا نعلم ذلك منذ البداية، لكن هذه هي الحقيقة، وأحب مواجهة هذه المواقف، وتحفيز اللاعبين، يتعين إيجاد تفسير والوصول لحلول. هكذا تكون كرة القدم في بعض الأحيان، وعلينا أن نقبل ذلك. الرياضة مثل الحياة تشهد تقلبات».
ويحل سيتي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول، ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون، صاحب المركز الثامن يوم السبت، وقال جوارديولا: «سنعود إلى مانشستر للتحضير للمباراة ضد برايتون. لن أستسلم». 

 

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