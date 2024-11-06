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الرياضة

أنشيلوتي: هناك قلق.. ينقصنا شيء ما في الملعب!

أنشيلوتي: هناك قلق.. ينقصنا شيء ما في الملعب!
6 نوفمبر 2024 11:12


مدريد (أ ف ب)
أقرّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، بأن «الليلة ستكون طويلة»، بعد خسارة فريقه أمام ضيفه ميلان 1-3 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه اعتبر أن ذلك سيكون للأفضل، وقال المدرب البالغ 65 عاماً في المؤتمر الصحفي: «الحقيقة هي أنه ينقصنا شيء ما في الملعب، نحن غير قادرين على تقديم أفضل نسخة لدينا، لذا علينا معالجة هذا الأمر. هناك قلق، وهذا أمر طبيعي».
وأضاف، «علينا جميعاً التفكير في كيفية تحسين الأمور، واستعادة الصلابة التي كانت لدينا لفترة طويلة. نحن نتلقى الكثير من الأهداف لفريق مثل فريقنا، بُنيت قوته على الصلابة الدفاعية».
وتابع أنشيلوتي الذي درّب ولعب في صفوف ميلان، «نحن نعاني كثيرًا في الوقت الحالي، وعندما نعاني نتّحد أكثر»، مؤكداً أنه «مدرك للواقع»، ومشيراً إلى أنه يتقبّل الانتقادات.
ومني ريال بهزيمته الثانية في المسابقة، بعد أولى في الجولة الثانية ضد ليل الفرنسي (0-1)، فتجمد رصيده عند 6 نقاط.
وتلقى الفريق الملكي خسارته السابعة أمام ميلان في دوري الأبطال. لم يخسر مواجهات أكثر مع ناد واحد ضمن المسابقة سوى أمام بايرن ميونيخ الألماني (11)، ويوفنتوس الإيطالي (9).
واعتبر أنشيلوتي أن «علينا تحسين دفاعنا، لأنه أمر أساسي. يجب أن نبحث عن حلول لتكوين فريق أكثر صلابة.. يجب أن نتحسن تكتيكياً، فالأمر ليس مشكلة فردية، بل مسألة تضحية، تركيز وعمل جماعي».
وأردف، «نثق بأن الفريق سيتحسن، وسيكون منافساً في جميع البطولات، كما فعلنا دائماً. كل عام هناك لحظات صعبة، لكن ما هو غير طبيعي هو أن الفريق انهار بسرعة في المباريات الأخيرة. الآن، الجانب الإيجابي في كرة القدم هو أننا يمكننا الرد بسرعة كبيرة أيضاً».
وسيلعب ريال مباراته المقبلة على أرضه بمواجهة أوساسونا السبت في المرحلة 13 من الدوري.

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