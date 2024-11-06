مدرب ميلان: لعبنا بجودة عالية أمام الريال



لشبونة (د ب أ)

أعرب البرتغالي باولو فونسيكا عن رضاه على أداء فريقه، وفوزه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: «هذا هو ميلان الذي نريد رؤيته. لعبنا مباراة بجودة عالية»، مشيداً بـ«شجاعة» لاعبي خط الوسط الذين «قادوا الفريق نحو هذا الأداء العالي».

عند سؤاله عن إمكانية أن تكون هذه المباراة نقطة مرجعية، كان مدرب ميلان حذراً: «هذه المباراة كانت مختلفة كثيراً عما لدينا في الدوري. كانت مباراة مفتوحة أكثر، ما أتاح لنا اللعب بطريقة مختلفة. في إيطاليا، هناك العديد من المباريات التي يغلق فيها الخصوم اللعب، ويدافعون بشكل جيد، مثل مونتسا، وكالياري، اللذين يطبقان مراقبة فردية على طول الملعب».

ويحتل العملاق الإيطالي المركز السابع في الدوري، ويجب عليه الآن «العمل على تكرار هذا النوع من الأداء في البطولة».