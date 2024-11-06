ميلان يعيد صياغة تاريخ المواجهات «الإيطالية الإسبانية» في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

تلقى ريال مدريد الهزيمة الثانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخسارة 1-3 أمام ميلان في «ليلة صادمة» لعشاق وجماهير «الملكي» حول العالم بأرضية ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز الـ17 بجدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بينما رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18.

ونستعرض 6 أرقام سلبية سجلها الريال أمام ميلان، بعد الخسارة بثلاثية في دوري الأبطال بالبرنابيو، لينجح ميلان في إعادة صياغة التاريخ لمواجهات الأندية الإيطالية أمام الإسبانية في دوري الأبطال.



- بعد الهزيمة 0-4 على أرضه أمام برشلونة في الدوري الإسباني، والخسارة أمام ميلان 1-3، استقبل ريال مدريد 3 أهداف أو أكثر في مباريات متتالية على أرضه للمرة الأولى منذ مايو 2009، بعدما خسر 2-6 أمام برشلونة و1-3 ضد ريال مايوركا.

- حقق ميلان الفوز للمرة الأولى على الإطلاق خارج أرضه ضد بطل أوروبا، بعد أن خسر ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة من أصل أربع مباريات خاضها قبل لقاء الريال.

- ألفارو موراتا هو اللاعب الثاني الذي يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في «سانتياجو برنابيو» لمصلحة ناديين مختلفين هما يوفنتوس وميلان، بعد جون كارو مع روزنبورج وليون.

- استقبل ريال مدريد 9 تسديدات على المرمى ضد ميلان، وهذا أكبر عدد تسديدات يصوب ضد ريال مدريد في أي مباراة على أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004 على الأقل.

- ميلان هو أول فريق يتمكن من تسجيل 3 أهداف ضد ريال مدريد في عقر داره، وذلك في مرتين بدوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار عليه 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بموسم 2009-2010.

- تيجاني ريجنديرز لاعب ميلان مرر 52 كرة أمام ريال مدريد، بنسبة تمريرات صحيحة بلغت 98%، ليصبح أول لاعب وسط ينفذ 50 تمريرة أو أكثر ضد ريال مدريد في مباراة بدوري أبطال أوروبا، ويكمل 98% منها على الأقل.