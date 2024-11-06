الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلان يعيد صياغة تاريخ المواجهات «الإيطالية الإسبانية» في «الأبطال»

ميلان يعيد صياغة تاريخ المواجهات «الإيطالية الإسبانية» في «الأبطال»
6 نوفمبر 2024 11:15

معتز الشامي (أبوظبي)
تلقى ريال مدريد الهزيمة الثانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخسارة 1-3 أمام ميلان في «ليلة صادمة» لعشاق وجماهير «الملكي» حول العالم بأرضية ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز الـ17 بجدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بينما رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18.
ونستعرض 6 أرقام سلبية سجلها الريال أمام ميلان، بعد الخسارة بثلاثية في دوري الأبطال بالبرنابيو، لينجح ميلان في إعادة صياغة التاريخ لمواجهات الأندية الإيطالية أمام الإسبانية في دوري الأبطال.

 

أخبار ذات صلة
سيلفا: مانشستر سيتي يرغب في المنافسة على الألقاب المتاحة كافة
مدرب ميلان: لعبنا بجودة عالية أمام الريال


- بعد الهزيمة 0-4 على أرضه أمام برشلونة في الدوري الإسباني، والخسارة أمام ميلان 1-3، استقبل ريال مدريد 3 أهداف أو أكثر في مباريات متتالية على أرضه للمرة الأولى منذ مايو 2009، بعدما خسر 2-6 أمام برشلونة و1-3 ضد ريال مايوركا.
- حقق ميلان الفوز للمرة الأولى على الإطلاق خارج أرضه ضد بطل أوروبا، بعد أن خسر ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة من أصل أربع مباريات خاضها قبل لقاء الريال.
- ألفارو موراتا هو اللاعب الثاني الذي يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في «سانتياجو برنابيو» لمصلحة ناديين مختلفين هما يوفنتوس وميلان، بعد جون كارو مع روزنبورج وليون.
- استقبل ريال مدريد 9 تسديدات على المرمى ضد ميلان، وهذا أكبر عدد تسديدات يصوب ضد ريال مدريد في أي مباراة على أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004 على الأقل.
- ميلان هو أول فريق يتمكن من تسجيل 3 أهداف ضد ريال مدريد في عقر داره، وذلك في مرتين بدوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار عليه 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بموسم 2009-2010.
- تيجاني ريجنديرز لاعب ميلان مرر 52 كرة أمام ريال مدريد، بنسبة تمريرات صحيحة بلغت 98%، ليصبح أول لاعب وسط ينفذ 50 تمريرة أو أكثر ضد ريال مدريد في مباراة بدوري أبطال أوروبا، ويكمل 98% منها على الأقل.

ريال مدريد
ميلان
دوري أبطال أوروبا
سانتياجو برنابيو
آخر الأخبار
1100 لاعب يرسمون لوحة الألعاب الجامعية في أبوظبي
الرياضة
1100 لاعب يرسمون لوحة الألعاب الجامعية في أبوظبي
اليوم 13:46
مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد ثلاثة انفجارات كونية
التعليم والمعرفة
مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد ثلاثة انفجارات كونية
اليوم 13:46
عصف ذهني للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يستشرف مستقبل التكنولوجيا
علوم الدار
عصف ذهني للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يستشرف مستقبل التكنولوجيا
اليوم 13:30
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اليوم 13:10
19 لاعباً مواطناً يواجهون «المجهول» في دوري الأولى
الرياضة
19 لاعباً مواطناً يواجهون «المجهول» في دوري الأولى
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©