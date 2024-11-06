بطولة أبوظبي.. موعد تاريخي جديد مع «الجولف العالمي»

مراد المصري (أبوظبي)

تدشن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، محطة تاريخية لرياضة الجولف العالمية، بانطلاق منافساتها غداً الخميس على ملعب ياس لينكس، مع انضمامها في هذا التوقيت لتصبح واحدة من بين بطولتين ختاميتين لموسم جولة «دي بي ورلد»، وذلك للمرة الأولى تحت مسمى «التصفيات الختامية»، الذي يجعل من أبوظبي وجهة لأفضل 70 لاعباً من نخبة أبطال الموسم الحالي، مع جوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار.

وتقام منافسات بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ولمدة أربعة أيام حتى يوم الأحد المقبل، وهي النسخة «19» للحدث، الذي انطلق في عام 2006، ويحصل البطل على جائزة مالية تبلغ 1.530 مليون دولار، وكأس «الصقر المجنح» الأيقوني.

وستكون الأنظار مسلطة في البطولة التي تقام ضمن فئة النخبة من سلسلة رولكس التي تضم خمس بطولات فقط من أصل 44 بطولة تقام في 24 دولة هذا الموسم، على الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، متصدر تصنيف «السباق إلى دبي» للموسم الحالي، والساعي للاحتفاظ للقب بطل الموسم للموسم الثاني على التوالي، والفوز به بالمجمل للمرة السادسة في مسيرته.

كما أن ماكلروي يتطلع إلى أن يكون حسم لقب بطل الموسم بأفضل طريقة ممكنة، من خلال الفوز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، الذي استعصى عليه في المشاركات السابقة، ومنها حلوله وصيفاً 4 مرات، وذلك رغم حصاده الوافر من الألقاب، البالغ 40 لقباً في مختلف الجولات، ومنها أربع ألقاب في البطولات الكبرى.

وسبق أن حقق ماكلروي النجاح في الإمارات مطلع العام الجاري، عندما حقق لقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» في نادي الإمارات للجولف في دبي، وحل وصيفاً في بطولة «دبي إنفيتيشنال»، التي أقيمت في منتجع خور دبي.

وتبدو الأمور مهيأة لحصد ماكلروي لقب الموسم، وهو الذي يتصدر تصنيف «السباق إلى دبي» حالياً برصيد 4532 نقطة، بفارق مريح عن أقرب مطارديه الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، الثاني، برصيد 2959 نقطة، والدنماركي راسموس هوجارد، الثالث، برصيد 2612 نقطة، ويأتي على مقربة منهم الإنجليزي تومي فليتوود، المقيم في الدولة، الذي يحل خامساً برصيد 2066 نقطة.

وتقدم البطولتان الختامتان في أبوظبي هذا الأسبوع، وجولة دي بي ورلد في دبي الأسبوع المقبل، 9000 نقطة متاحة في كل منهما، ويحصل البطل على 1335 نقطة في كل بطولة، وهذا يعني أن الحسابات ما زالت مفتوحة، ومتاحة لنحو 37 لاعباً للمنافسة على لقب بطل الموسم في حال لم يتوج ماكلروي بأحد اللقبين، أو يكون في مراكز متقدمة في الترتيب النهائي للبطولتين.

وفي حديثه، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في مقر البطولة، أكد ماكلروي أن تفكيره ينصب على تقديم أفضل أداء بداية من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، والسعي للمنافسة على لقبها دون التفكير بلقب بطل الموسم في الوقت الحالي.

بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي»

التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد

عدد اللاعبين: 70

الجوائز المالية: 9 ملايين دولار

الموعد: من 7 إلى 10 نوفمبر

الموقع: ياس لينكس

الدخول العام للجماهير: مجاناً

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