الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيلفا: مانشستر سيتي يرغب في المنافسة على الألقاب المتاحة كافة

سيلفا: مانشستر سيتي يرغب في المنافسة على الألقاب المتاحة كافة
6 نوفمبر 2024 12:15


لندن (د ب أ)
أكد بيرناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رغبة فريقه في المنافسة على الفوز بالألقاب وذلك رغم الهزيمة 1 / 4 أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات صلة
مدرب ميلان: لعبنا بجودة عالية أمام الريال
ميلان يعيد صياغة تاريخ المواجهات «الإيطالية الإسبانية» في «الأبطال»

وشدد بيرناردو سيلفا، الذي قاد الفريق منذ البداية في ملعب خوسيه ألفالادي، على حاجة الفريق إلى التحسن، لكنه يعتقد أن الفريق لا يزال في وضع يسمح له بالقتال من أجل الألقاب.
وقال سيلفا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت:«رغم خسارتنا في آخر ثلاث مباريات، ما زلنا في وضع جيد، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز». وأضاف اللاعب البرتغالي:«نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل، نحتاج لعودة المصابين».
وأردف: «إنه شعور غريب، لأنني اعتقدت أننا بدأنا بشكل جيد، كنا نسيطر على المباراة، ونخلق الفرص». وأوضح بيرناردو:«كنا نعرف مدى قوتهم، وسرعتهم في الهجمات المرتدة. في بداية الشوط الثاني أعطيناهم الكثير من الفرص ليكونوا هناك، ويسجلوا الأهداف».
وأكد:«نحتاج إلى النظر إلى الداخل والتحقق مما لا نقوم به بشكل جيد، والبدء في التحسن بسرعة كبيرة، وإلا فسيكون من الصعب العودة من هذه الهزائم». واختتم سيلفا حديثه قائلاً:«إنها كرة القدم، من الصعب إيجاد أسباب لما يحدث لنا الآن».

مانشستر سيتي
برناردو سيلفا
دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
1100 لاعب يرسمون لوحة الألعاب الجامعية في أبوظبي
الرياضة
1100 لاعب يرسمون لوحة الألعاب الجامعية في أبوظبي
اليوم 13:46
مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد ثلاثة انفجارات كونية
التعليم والمعرفة
مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد ثلاثة انفجارات كونية
اليوم 13:46
عصف ذهني للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يستشرف مستقبل التكنولوجيا
علوم الدار
عصف ذهني للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يستشرف مستقبل التكنولوجيا
اليوم 13:30
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اليوم 13:10
19 لاعباً مواطناً يواجهون «المجهول» في دوري الأولى
الرياضة
19 لاعباً مواطناً يواجهون «المجهول» في دوري الأولى
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©