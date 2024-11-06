سيلفا: مانشستر سيتي يرغب في المنافسة على الألقاب المتاحة كافة



لندن (د ب أ)

أكد بيرناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رغبة فريقه في المنافسة على الفوز بالألقاب وذلك رغم الهزيمة 1 / 4 أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وشدد بيرناردو سيلفا، الذي قاد الفريق منذ البداية في ملعب خوسيه ألفالادي، على حاجة الفريق إلى التحسن، لكنه يعتقد أن الفريق لا يزال في وضع يسمح له بالقتال من أجل الألقاب.

وقال سيلفا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت:«رغم خسارتنا في آخر ثلاث مباريات، ما زلنا في وضع جيد، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز». وأضاف اللاعب البرتغالي:«نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل، نحتاج لعودة المصابين».

وأردف: «إنه شعور غريب، لأنني اعتقدت أننا بدأنا بشكل جيد، كنا نسيطر على المباراة، ونخلق الفرص». وأوضح بيرناردو:«كنا نعرف مدى قوتهم، وسرعتهم في الهجمات المرتدة. في بداية الشوط الثاني أعطيناهم الكثير من الفرص ليكونوا هناك، ويسجلوا الأهداف».

وأكد:«نحتاج إلى النظر إلى الداخل والتحقق مما لا نقوم به بشكل جيد، والبدء في التحسن بسرعة كبيرة، وإلا فسيكون من الصعب العودة من هذه الهزائم». واختتم سيلفا حديثه قائلاً:«إنها كرة القدم، من الصعب إيجاد أسباب لما يحدث لنا الآن».