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الرياضة

«إيليكو» بطل كأس الوثبة في بلجيكا

«إيليكو» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
6 نوفمبر 2024 12:21

عصام السيد (أبوظبي)
سيطر المالك والمدرب يوهان فيرستربين، على المركزين الأول والثاني عبر الجوادين «إيليكو» بقيادة الفارس ماكريدموند، و«تيكس دي أي» بقيادة كو كليمانز، في كأس الوثبة «ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2100 متر، الذي أقيم على مضمار «والوني مونس جلين» بمملكة بلجيكا، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تطوير سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.
وشهد السباق، البالغة جائزته 5 آلاف يورو، بعد انسحاب «هيرمس دو إيتولييه»، مشاركة 8 خيول في عمر 3 سنوات فما فوق، تنافست بقوة على المضمار الرملي، انتهى بتفوق البطل «إيليكو» المنحدر من نسل «نيشان» على رفيق إسطبله «تيكس دي أي»، بقيادة كو كليمانز، وجاءت ثالثة المهرة «كاديرا» للمالك مزرعة الشيخ، بإشراف صوفي لانسلوت، وقيادة سيب بالكين.
 

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