«تهاون البداية» يُكلف الشارقة «خسارة ثلاثية» في «الآسيوية»

علي معالي (أبوظبي)

لم يقدم الشارقة المستوى المأمول أمام سباهان الإيراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2، حيث كانت الخسارة 1-3، خير دليل على مستوى «الملك»، الذي تراجع لوصافة المجموعة الثالثة، بعد الوحدات الأردني بفارق 3 نقاط (الوحدات 10، والشارقة 7)، في الوقت الذي دخل فيه سباهان حسبة التأهل، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، وكان واضحاً حالة التهاون التي دخل بها الشارقة الشوط الأول جعلته يخسر في نهاية اللقاء بثلاثية، وهذا التهاون ظهر في طريقة أداء اللاعبين أو التشكيلة.

تأثر الشارقة كثيراً في مباراته الأخيرة بالعاصمة القطرية الدوحة ضد سباهان بغياب كايو لوكاس للإصابة، في الوقت الذي لم يظهر فيه المهاجم الجديد كونراد بالشكل اللائق، مع قيام كوزمين بجعل أكثر من لاعب مؤثر على مقاعد البدلاء، وكان واضحاً أن هجوم «الملك» كان غائباً، حيث لم تكن هناك أي تسديدة خطيرة على مرمى سباهان، بعكس 3 فرص للفريق الإيراني على مرمى عادل الحوسني.

وبحسب شبكة «سوفا سكور» المتخصصة، لم يصل أي لاعب بنادي الشارقة إلى الدرجة (7 من 10)، حيث حصل المدافع دافيد بيتروفيتش على أعلى درجة (6.8 من 10) الثلاثي ماجد راشد وماجد حسن ويو مين تشو على درجة واحدة (6.7 من 10) في المقابل حصل 4 لاعبين من سباهان على تقييم جيد وهم: أريا يوسفي (7.5 من 10)، ومحمد حزباوي (7.3)، ومحمد سيد كريمي (7.2)، والحارس نيام نيازمند على (7).

وفي الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التي ستقام 26 نوفمبر الجاري، يلتقي الشارقة مع الاستقلال، وسباهان مع الوحدات، وبالتالي فإن الحسابات سوف تختلف في حال فوز الشارقة وسباهان، ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوحدات على سباهان 2-1 في عمان، والشارقة على الاستقلال 1-0 في دوشانبي، في حين شهدت الجولة الثانية فوز سباهان على الاستقلال 4-0 في فولاد شهر، وتعادل الشارقة مع الوحدات 2-2 في الشارقة، وشهدت الجولة الثالثة فوز الوحدات على الاستقلال 1-0 في دوشانبي، والشارقة على سباهان 3-1 في الشارقة.